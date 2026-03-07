7 de marzo de 2026 Inicio
Derrumbe en Parque Patricios: un especialista aseguró que "el edificio tiene solución"

El ingeniero Pablo Dieguez analizó los posibles motivos del colapso del complejo Estación Buenos Aires y adelantó: "Cuando se compruebe que es un edificio seguro, recién ahí los vecinos podrán volver a sus casas".

Un especialista aseguró que el edificio tiene solución.

Cerca de cumplirse una semana del derrumbe en Parque Patricios, precisamente en el complejo de edificios Estación Buenos Aires, crece la incertidumbre y la bronca de los vecinos que desean volver a sus hogares. Según el experto Pablo Diéguez, "el edificio tiene solución".

Según explicó el especialista, el colapso de la estructura del estacionamiento representa una situación anómala dentro del comportamiento esperado de una obra de este tipo. “Es una situación irregular. Esto se va a resolver en un peritaje, donde a partir de todo lo que quedó se llega a un diagnóstico con ensayos y otras técnicas de estudio e investigación”, afirmó en diálogo con Argentina en Vivo por C5N.

Dieguez detalló que la parte más afectada, la playa de estacionamiento, presenta daños severos que, a primera vista, no tendrían una solución simple. “La playa de estacionamiento no tiene solución. Es una situación crítica”, señaló. En ese sentido, explicó que los especialistas deberán determinar si el derrumbe comprometió también la estructura principal del edificio.

Una de las tareas centrales de la investigación será analizar cómo se vinculan los distintos elementos estructurales. “Se están haciendo las vinculaciones entre la estructura del estacionamiento y las fundaciones del edificio”, indicó el ingeniero, al subrayar que el foco está puesto en entender si el colapso afectó las bases de la construcción.

A simple vista, el edificio principal continúa en pie y no muestra daños evidentes. Sin embargo, Diéguez insistió en que esa evaluación preliminar no es suficiente. “El edificio en forma aparente está bien, pero hay que revisar. Para eso hay que ingresar y ver si existen grietas o fisuras”, explicó.

El especialista describió el fenómeno ocurrido en la parte del estacionamiento como una “rotura frágil”, un tipo de falla estructural que suele producirse de manera abrupta y con escasas señales previas. “Es una rotura que casi no avisa”, afirmó.

Por ese motivo, el proceso de evaluación incluirá el análisis de los planos originales, el sistema constructivo utilizado y las características de las fundaciones. Con esa información, los peritos podrán elaborar un dictamen técnico sobre la seguridad del inmueble.

Hasta que ese estudio no esté concluido, los residentes no podrán regresar a sus viviendas. “Cuando se compruebe que el edificio es seguro, recién la gente va a poder volver al departamento”, concluyó Diéguez.

Derrumbe en Parque Patricios: cómo colaborar con los vecinos damnificados

El siniestro que comenzó este martes con el derrumbe de un estacionamiento subterráneo dentro de un complejo de edificios en Parque Patricios derivó en una colecta solidaria para los damnificados, que tuvieron que salir de sus viviendas con lo puesto, debido al peligro de colapso estructural.

Tras el colapso de la losa en el complejo habitacional Estación Buenos Aires (EBA), se evacuaron 200 personas, de 175 departamentos afectados, y la mayoría está parando en el Hotel América, en el barrio de Constitución, adonde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) los alojó hasta que se terminen los peritajes determinen que es seguro regresar.

Ante la incertidumbre y la imposibilidad de acceder a sus pertenencias básicas, la vecindad colabora con lugares para recibir las donaciones. "En este momento difícil, toda ayuda es importante", es el lema bajo el que se coordinan los puntos de recepción para cubrir elementos prioritarios. Además, indicaron que hay una forma de donar dinero en efectivo a través del alias EVACUADOS.EBA

Que necesitan los vecinos

  • Alimentos que no requieran cocción (galletitas, leche larga vida, leche en polvo, cacao, yerba, azúcar, viandas listas y agua envasada). Utensilios: vasos, cucharas, tenedores.
  • Productos de higiene y limpieza (jabón, papel higiénico, pañales, etc.).
  • Además, hacen falta útiles escolares para los niños y adolescentes que tiene que seguir yendo a clase,
  • También necesitan ropa y calzado en buen estado (para todas las edades).

Puntos de recepción y horarios

Hay 6 puntos habilitados en las cercanías del complejo, donde los vecinos y voluntarios reciben las donaciones en buen estado y los alimentos de consumo inmediato o de fácil cocción. También se necesitan juguetes, y pañales y toallitas para bebé.

  • Montesquieu y Piazzolla: Planta Baja (PB),
  • Montesquieu 745,
  • Piazzolla 3345: Piso 3, Departamento "D" (Horario: 12:30 a 20:00),
  • Piazzolla 3572 (La Fruta de EBA),
  • Juan Manuel Fangio 3276: Piso 2, Departamento "C".
  • Mirave 3640: Piso 6 Departamento "D" (14 a 21)
