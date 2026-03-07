7 de marzo de 2026 Inicio
Vive en Argentina, es colombiana y se volvió viral por revelar cómo decimos la hora: ¿qué llamó la atención?

Para esta creadora de contenido, adaptarse al "reloj argentino" fue uno de los desafíos más inesperados de su inmigración.

El video de la mujer colombiana que menciona una particularidad típica de los argentinos

El video de la mujer colombiana que menciona una particularidad típica de los argentinos

  • El video destaca cómo la cotidianidad argentina tiene "reglas no escritas" que pueden ser un verdadero laberinto para los inmigrantes hispanohablantes

  • El uso masivo del sistema de 24 horas en dispositivos electrónicos (13:00, 14:00, etc.), es algo poco frecuente en el uso civil de Colombia.

  • A esto se le suma la costumbre argentina de decir la hora restando minutos ("las 3 menos 10") en lugar de indicar cuánto falta para llegar a ella.

  • Para los extranjeros, estas expresiones requieren un proceso mental de conversión que no es automático, lo que genera situaciones cómicas.

Las redes sociales han vuelto a ser el escenario de un fascinante debate lingüístico gracias al video de una joven colombiana radicada en Argentina. Lo que comenzó como una observación casual sobre su vida diaria en Buenos Aires se transformó en un fenómeno viral al analizar una de las costumbres más arraigadas y, a la vez, confusas para los extranjeros: la particular forma en que los argentinos comunicamos la hora.

Con mucho humor y una pizca de ironía, reveló cómo las expresiones locales pueden generar cortocircuitos temporales en quienes están acostumbrados a una precisión más lineal. El video no solo es una lección de modismos, sino un espejo que nos muestra lo extraño que puede resultar nuestro sentido del tiempo para quienes ven el mundo con otros ojos.

Cómo fue el video viral de la joven colombiana que vive en Argentina y contó cómo decimos la hora

-colombiana viral

A través de su cuenta de TikTok (@linda_argentinizada), una joven colombiana residente en el país compartió las curiosidades que más le impactaron sobre la gestión del tiempo en Argentina.

En primer lugar, señaló la omnipresencia del formato de 24 horas (conocido en otros lugares como "horario militar") en dispositivos cotidianos como celulares, relojes y computadoras. Según su relato, le resultó llamativo que los argentinos utilicen con total naturalidad términos como "las 13" o "las 15" para referirse a la tarde, una convención que no es la norma en su Colombia natal, donde se prefiere el sistema de 12 horas.

Sin embargo, lo que más confusión le generó fue la estructura verbal para decir la hora. La joven explicó, entre risas, que comunicarse con un argentino implica realizar "cálculos matemáticos" mentales. Puso como ejemplo la expresión "3 menos 10", una forma de restar minutos a la hora venidera que le resultó totalmente ajena.

Mientras que en Argentina se utiliza la sustracción para indicar la proximidad de la hora siguiente, en Colombia la estructura es aditiva o basada en la carencia: se dice "faltan 10" o "falta un cuarto". Esta diferencia en la construcción lógica de la frase revela cómo, a pesar de compartir el mismo idioma, la percepción del reloj puede variar drásticamente entre una cultura y otra.

