Detuvieron a los tres acusados de colocar la soga que degolló a un motociclista

Entre los detenidos se encuentra el director de la murga de Quilmes responsable de colocar la soga.

Tres hombres pertenecientes a la murga "Los Fabulosos de Quilmes" fueron detenidos este viernes, acusados de ser responsables de la muerte de Federico Martínez, el motociclista que terminó decapitado tras impactar con una soga que cortaba la calle mientras andaba con su motocicleta.

El incidente ocurrió el pasado 28 de febrero, mientras Martínez circulaba con su moto por las calles de la localidad bonaerense de Quilmes, y perdió la vida de un momento a otro cuando una soga que cortaba la calle lo decapitó en tan solo un segundo. La víctima se trasladaba junto a su hijo de 11 años, quien solamente resultó herido al caerse del vehículo.

De acuerdo con fuentes policiales, la soga había sido colocada por un grupo de vecinos con la intención de interrumpir el tránsito. La medida no contaba con autorización municipal ni señales de advertencia.

El hecho quedó a cargo de la Unidad de Instrucción y Juicio N° 9 de Quilmes y fue caratulado como homicidio culposo. Después de realizarse diferentes tareas de investigación, que incluyeron un análisis de la escena del crimen y la recopilación de diferentes testimonios, finalmente fueron identificados tres hombres presuntamente responsables de haber colocado la soga fatal.

Tras ser identificados por la Comisaría N° 9 de Quilmes, fueron detenidos este viernes por la tarde. Hasta el momento no se difundieron sus nombres, pero sí se sabe que tienen 58, 31 y 41 años de edad. El último de ellos, apodado "Tuco", sería el director de la murga. Los acusados fueron trasladados a la sección policial y quedaron a disposición de la Justicia.

Un video registró el momento exacto en que un motociclista de 35 años pierde la vida tras ser atravesado a la altura del cuello por una soga cruzada en plena calle en Quilmes Oeste. La secuencia, difundida en las últimas horas, muestra cómo el hombre circulaba sin advertir el obstáculo y termina degollado en el acto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FacundoNoticias/status/2028482593570664620&partner=&hide_thread=false Motociclista murió degollado por una soga colocada ilegalmente para cortar la calle y hacer una murga en Quilmes Oeste. Ocurrió en la calle 390 y 392, donde no había ninguna señalización. Su hijo de 11 años, que iba como acompañante, resultó ileso pero presenció el hecho. pic.twitter.com/IF2ec3zveH — Facu Muñoz (@FacundoNoticias) March 2, 2026

La víctima fue identificada como Federico Martínez. Se desplazaba junto a su hijo a bordo de una moto Cerro Ce Dubi 150 cc cuando, al llegar a la intersección de la avenida 12 de Octubre y la calle 390, impactó contra una cuerda tensada de lado a lado de la calzada que había sido colocada por un grupo de vecinos para cortar la calle para la realización de unos carnavales que no contaban con la autorización municipal.

El menor también resultó herido y debió ser asistido por personal médico que acudió de inmediato al lugar del hecho. Según se informó, sufrió lesiones pero se encuentra fuera de peligro.

