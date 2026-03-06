7 de marzo de 2026 Inicio
La Plata: una mujer apuñaló a un jubilado tras encontrarlo masturbándose delante de sus hijos

La mujer de 28 años atacó al dueño de la casa que alquila, según su declaración, tras un episodio de índole sexual que involucró a sus hijos de 9 y 7 años. La agresora confesó el hecho y fue detenida, mientras que el hombre permanece internado en estado crítico.

Las autoridades demoraron a una joven de 28 años.

Una mujer de 28 años fue detenida este viernes en la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata, tras apuñalar a un jubilado de 68 años, dueño de la propiedad donde alquila, al descubrirlo masturbándose frente a sus hijos de 9 y 7 años. El hombre permanece internado en estado crítico.

Los sospechosos fueron filmados por las cámaras de seguridad.
El hecho ocurrió esta mañana en un domicilio ubicado en la calle 523 entre 18 y 19, cuando personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida en la vía pública. Los oficiales hallaron a Genaro Benjamín Díaz con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y el rostro. De inmediato se solicitó una ambulancia del SAME, que lo trasladó de urgencia al Hospital San Roque, donde permanece internado en estado grave.

tolosa horror
El hecho ocurrió en Tolosa, La Plata.

Mientras se desarrollaba el operativo, se presentó en el lugar Magalí Daniela Ojeda (28), quien manifestó ante los policías ser la autora del ataque. Según relató, había reaccionado luego de encontrar al hombre masturbándose frente a sus hijos, de 9 y 7 años.

De acuerdo a las primeras informaciones, la mujer alquilaba una habitación en la vivienda de la víctima desde hacía algunos días, donde residía junto a los menores.

Durante el operativo, los policías incautaron el cuchillo utilizado en la agresión y preservaron la escena para las pericias del caso. Ojeda fue detenida en el lugar y quedó imputada en una causa caratulada "homicidio en grado de tentativa", con intervención de la UFI N°15 del Departamento Judicial La Plata a cargo de Cecilia Corfield.

