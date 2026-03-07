Chubut: un banco tuvo que pagarle $20 millones a un hombre tras el hackeo de su home banking La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirmó la sentencia a la entidad y los jueces entendieron que no se cumplieron las normativas del Banco Central de la República Argentina. Por + Seguir en







Estos dispositivos no solo almacenan información valiosa, sino que también funcionan como puerta de entrada a gran parte de la vida digital. Pexels

La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirmó una sentencia que condena al Banco Hipotecario S.A. a pagar 20 millones de pesos a una clienta que fue víctima de un hackeo bajo la modalidad conocida como SIM Swapping. El tribunal determinó que la entidad financiera incumplió sus deberes de seguridad y verificación de identidad previstos en la normativa del Banco Central de la República Argetina.

El caso se originó a partir de una maniobra de hackeo en la que terceros suplantaron la identidad de la usuaria. Mediante el duplicado de la tarjeta SIM de su teléfono celular, los delincuentes lograron acceder a su cuenta de Home Banking y operar en su nombre.

A través de ese acceso, los atacantes generaron un préstamo preaprobado por 547.944 pesos y realizaron transferencias inmediatas que vaciaron los fondos disponibles en la cuenta. Como consecuencia, la clienta se encontró con una deuda que nunca solicitó y con la modificación de sus datos personales dentro del sistema bancario.

Ante esto, el juez Julián Jalil sostuvo que el banco incumplió una “obligación de resultado” vinculada con la seguridad de sus sistemas. El fallo recordó que la Comunicación A 7319 del Banco Central exige a las entidades verificar de manera fehaciente la identidad de los usuarios antes de autorizar créditos preaprobados, especialmente cuando existen cambios recientes en los datos de contacto.

La resolución también confirmó una multa civil de 15 millones de pesos por daño punitivo, al considerar negligente la respuesta del banco frente a los reclamos de la clienta. Además, ratificó una indemnización de 5 millones de pesos por daño moral, debido a la angustia e incertidumbre que la mujer atravesó ante la falta de soluciones y el impacto en su situación financiera.