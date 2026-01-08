9 de enero de 2026 Inicio
Más del 45% de los trabajadores argentinos no se tomará vacaciones por falta de dinero

Según un estudio elaborado por la consultora Bumeran, muchos decidieron invertir en otros esparcimientos para compensar la imposibilidad de un período de descanso.

La crisis económica golpea a los argentinos y gran parte de ellos no pudo tomarse vacaciones este verano por falta de dinero.

Este verano será uno de los más tristes para los trabajadores argentinos: un 46% de ellos decidió no tomarse vacaciones, principalmente por la falta en su poder adquisitivo. Así lo asegura un reciente estudio elaborado por la consultora Bumeran en el que también se detalla que muchos decidieron invertir en otros esparcimientos para compensar la imposibilidad de un período de descanso fuera de sus pueblos y ciudades.

A partir de los datos recolectados por Bumeran, entre las personas que no cambiaron de trabajo durante el último año, 56% de ellos identificó la falta de recursos económicos como el motivo principal para no tomarse vacaciones, mientras que el 21% lo atribuyó a que tuvo un nuevo empleo que le impidió solicitar días de descanso.

En menor medida, entre otros de los factores se incluyeron la priorización de metas personales o profesionales y otras razones diversas como problemas de salud, falta de tiempo o preferencia de quedarse en el hogar, en un 12% y 11%, respectivamente.

De acuerdo al informe, varios de los trabajadores argentinos prefieren una reducción en su jornada laboral antes que pedirse vacaciones. Así respondió un 29% de los encuestados. Si bien esta es una tendencia en aumento, en el país continúa siendo inferior que en otros de la región. En Perú, el 45% de los empleados optaría por menos horas de trabajo en vez de vacaciones, el 40% en Panamá, el 36% en Ecuador y el 33% en Chile.

En cuanto a aquellos que sí decidieron tomarse vacaciones, la mayoría de ellos eligió destinos nacionales para pasar su período de descanso: el 24% se dirigió a la Costa Atlántica bonaerense y el 13% optó por la Patagonia.

Aunque también estuvieron los que prefirieron aprovechar el tipo de cambio y viajar al exterior. En este caso, 22% volaron hasta el Caribe y el 16% a Brasil.

