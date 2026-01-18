18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Merakio, el youtuber argentino que sobrevivió al choque de trenes en España

El influencer rosarino fue testigo presencial de la colisión entre dos formaciones de alta velocidad en Córdoba, al sur del territorio español.

Por
Lucas Merayo es conocido por su contenido de humor y entretenimiento en redes sociales.

Lucas Merayo es conocido por su contenido de humor y entretenimiento en redes sociales.

Lucas Merayo es un creador de contenido, youtuber y actor argentino residente en España, conocido por su contenido de humor y entretenimiento en redes sociales. En las últimas horas Merakio se viralizó tras ser testigo en primera persona del accidente ferroviario en Adamuz, donde se encontraba a bordo de uno de los trenes involucrados. En sus redes sociales se define como "El argentino de Madrid".

Parte de uno de los trenes cayó por un talud de 4 metros.
Te puede interesar:

Tragedia en España: cómo fue el choque de trenes que provocó decenas de muertos y un centenar de heridos

Hace cuatro años que el actor rosarino vive en España y en su canal de YouTube contó en varias oportunidades cómo fue adaptarse a una nueva vida en Madrid, los desafíos personales que atravesó como migrante y su presente sentimental, lo que hizo que su testimonio desde el lugar del accidente generara una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Lucas inició su carrera haciendo teatro y se mudó a las redes sociales para crear contenido ante tantos rechazos en castings para poder trabajar con regularidad como actor. Pasado el tiempo, se profesionalizó y se volvió viral con sus videos en las distintas redes, donde hoy acumula miles y hasta millones de seguidores, y finalmente logró aquel sueño de subirse a un escenario con un show propio de stand up.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @merakio

A principios de 2021 se fue a vivir a España, decisión que tomó, junto a su quien en ese momento era su pareja, en plena época de pandemia. Como él mismo cuenta, nació en Rosario y apenas terminó el colegio se mudó a Buenos Aires para perseguir sus sueños y en el camino se encontró con el que sería su mayor éxito. Tiene su propio canal de Youtube desde hace muchos años, da clases de teatro creativo y publicó un libro.

En "Menos mal que me fue mal" Merakio relata a través de su propia experiencia como lo que él consideraba un gran fracaso lo llevó al éxito. Explica, además, que no todo de consigue fácil y señala el camino para alcanzar los sueños y no frustrarse en el intento.

Embed

Su video más visto "Cómo se hace la mejor milanesa de Buenos Aires", acumula más de 3.3 millones de reproducciones en YouTube. Merakio prepara una milanesa de un reconocido restaurante y parrilla de Villa del Parque junto al encargado del lugar.

El crudo testimonio de un influencer argentino que estuvo en el choque de trenes en España

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) que conmociona a España, ocasionó hasta el momento 21 víctimas mortales y centenares de heridos. La unidad tenía a bordo a más 300 pasajeros, entre ellos un argentino que relató cómo vivió el accidente.

Lucas Merayo, un popular youtuber y creador de contenido argentino que vive en España desde hace cuatro años contó en sus redes sociales que se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo: "Estamos yendo a un lugar seguro todos los que estamos bien y podemos caminar".

A través de sus historias de Instagram, el influencer aseguró que tanto él como su pareja están bien. "Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado", narró. También compartió con sus seguidores los videos del operativo y aseguró que "siguen sacando gente".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Al menos 21 muertos y 25 heridos graves por el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

El crudo testimonio de un influencer argentino que estuvo en el choque de trenes en España

Un tren de la empresa Iryo salió de la vía por la que circulaba y chocó otro tren que se dirigía en sentido contrario.

Choque de trenes en España: las imágenes impactantes tras el brutal accidente

Descarrilaron y chocaron dos trenes en España.

Tragedia en España: Sube a 21 el número de muertos tras el choque de trenes

Los seguidores del músico salieron a apoyarlo tras las denuncias contra su padre.

Enrique Iglesias reapareció en público luego de las denuncias contra su padre

Las artistas argentinas se hicieron conocidas internacionalmente en una gira junto al ídolo español.
play

Qué dijeron las Trillizas de Oro sobre Julio Iglesias y las denuncias de abuso sexual

Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: Te va a echar Florentino

Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: "Te va a echar Florentino"

Rating Cero

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el estudio de Gelatina.

El tierno saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

La cantante se mostró con su nueva pareja.

Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

Es una fragancia ligada a la tradición de perfumes italiana.

Este es el perfume favorito de Camila Homs: cuánto sale

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. 
play

Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla

últimas noticias

play
Lucas Merayo es conocido por su contenido de humor y entretenimiento en redes sociales.

Quién es Merakio, el youtuber argentino que sobrevivió al choque de trenes en España

Hace 10 minutos
El 1 de marzo inicia el nuevo período ordinario en el Congreso. 

El calendario político-judicial que el Congreso no puede ignorar

Hace 12 minutos
Un colectivo y una combi chocaron en Constitución.

Chocaron un colectivo de la línea 45 y una combi en Constitución: hay ocho heridos

Hace 35 minutos
Parte de uno de los trenes cayó por un talud de 4 metros.

Tragedia en España: cómo fue el choque de trenes que provocó decenas de muertos y un centenar de heridos

Hace 36 minutos
Ayrton Costa, de Boca, escapa ante la marca de Quintana y Leguizamón.

Boca lo da vuelta y le gana 2-1 a Olimpia en su último amistoso de verano en San Nicolás

Hace 43 minutos