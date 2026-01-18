Quién es Merakio, el youtuber argentino que sobrevivió al choque de trenes en España

El influencer rosarino fue testigo presencial de la colisión entre dos formaciones de alta velocidad en Córdoba, al sur del territorio español.

Lucas Merayo es un creador de contenido, youtuber y actor argentino residente en España, conocido por su contenido de humor y entretenimiento en redes sociales. En las últimas horas Merakio se viralizó tras ser testigo en primera persona del accidente ferroviario en Adamuz , donde se encontraba a bordo de uno de los trenes involucrados. En sus redes sociales se define como " El argentino de Madrid ".

Tragedia en España: cómo fue el choque de trenes que provocó decenas de muertos y un centenar de heridos

Hace cuatro años que el actor rosarino vive en España y en su canal de YouTube contó en varias oportunidades cómo fue adaptarse a una nueva vida en Madrid , los desafíos personales que atravesó como migrante y su presente sentimental, lo que hizo que su testimonio desde el lugar del accidente generara una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Lucas inició su carrera haciendo teatro y se mudó a las redes sociales para crear contenido ante tantos rechazos en castings para poder trabajar con regularidad como actor. Pasado el tiempo, se profesionalizó y se volvió viral con sus videos en las distintas redes, donde hoy acumula miles y hasta millones de seguidores , y finalmente logró aquel sueño de subirse a un escenario con un show propio de stand up.

A principios de 2021 se fue a vivir a España, decisión que tomó, junto a su quien en ese momento era su pareja, en plena época de pandemia. Como él mismo cuenta, nació en Rosario y apenas terminó el colegio se mudó a Buenos Aires para perseguir sus sueños y en el camino se encontró con el que sería su mayor éxito. Tiene su propio canal de Youtube desde hace muchos años, da clases de teatro creativo y publicó un libro.

En "Menos mal que me fue mal" Merakio relata a través de su propia experiencia como lo que él consideraba un gran fracaso lo llevó al éxito. Explica, además, que no todo de consigue fácil y señala el camino para alcanzar los sueños y no frustrarse en el intento.

Embed

Su video más visto "Cómo se hace la mejor milanesa de Buenos Aires", acumula más de 3.3 millones de reproducciones en YouTube. Merakio prepara una milanesa de un reconocido restaurante y parrilla de Villa del Parque junto al encargado del lugar.

El crudo testimonio de un influencer argentino que estuvo en el choque de trenes en España

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) que conmociona a España, ocasionó hasta el momento 21 víctimas mortales y centenares de heridos. La unidad tenía a bordo a más 300 pasajeros, entre ellos un argentino que relató cómo vivió el accidente.

Lucas Merayo, un popular youtuber y creador de contenido argentino que vive en España desde hace cuatro años contó en sus redes sociales que se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo: "Estamos yendo a un lugar seguro todos los que estamos bien y podemos caminar".

A través de sus historias de Instagram, el influencer aseguró que tanto él como su pareja están bien. "Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado", narró. También compartió con sus seguidores los videos del operativo y aseguró que "siguen sacando gente".