BTS en Argentina por primera vez: la banda k-pop realizará dos conciertos en el país El grupo coreano confirmó un nuevo disco para marzo y anunció un tour mundial que marca su vuelta definitiva a los escenarios. Conoce todos los detalles de los dos shows que darán en el país.







BTS llega en octubre a la Argentina, la band boy surcoreana confirmó un nuevo álbum para el mes de marzo y anunció una gira mundial que tomó por sorpresa a los fanáticos y fanáticas.

Big Hit Music, el sello discográfico surcoreano que gestiona al grupo BTS confirmó en un posteo, compartido en redes sociales, el tour mundial de la banda con un afiche y las firmas de sus integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

BTS () WORLD TOUR (+ENG/JPN/CHN)



https://t.co/UN1hL6O0Gt# #BTS #BTS_WORLDTOUR pic.twitter.com/dWSWyRnw67 — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) January 13, 2026 "Nos emociona compartir algunos detalles sobre el lanzamiento del quinto álbum de BTS y el inicio de su gira mundial", expresaron desde Big Hit Music, y añadieron que el nuevo álbum "tiene un significado especial, ya que marca el primer lanzamiento del grupo en tres años y nueve meses, y también indica el rumbo que tomará el grupo en el futuro.Lleno de la música más auténtica de BTS, el álbum es su sincera forma de agradecer a ARMY, quienes han estado ahí todo este tiempo".

BTS se presentará los próximos 23 y 24 de octubre, por el momento no se sabe dónde será el show y cuándo saldrán a la venta las entradas.