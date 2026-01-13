IR A
BTS en Argentina por primera vez: la banda k-pop realizará dos conciertos en el país

El grupo coreano confirmó un nuevo disco para marzo y anunció un tour mundial que marca su vuelta definitiva a los escenarios. Conoce todos los detalles de los dos shows que darán en el país.

BTS llega en octubre a la Argentina, la band boy surcoreana confirmó un nuevo álbum para el mes de marzo y anunció una gira mundial que tomó por sorpresa a los fanáticos y fanáticas.

Big Hit Music, el sello discográfico surcoreano que gestiona al grupo BTS confirmó en un posteo, compartido en redes sociales, el tour mundial de la banda con un afiche y las firmas de sus integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BIGHIT_MUSIC/status/2011090880263045319&partner=&hide_thread=false

"Nos emociona compartir algunos detalles sobre el lanzamiento del quinto álbum de BTS y el inicio de su gira mundial", expresaron desde Big Hit Music, y añadieron que el nuevo álbum "tiene un significado especial, ya que marca el primer lanzamiento del grupo en tres años y nueve meses, y también indica el rumbo que tomará el grupo en el futuro.Lleno de la música más auténtica de BTS, el álbum es su sincera forma de agradecer a ARMY, quienes han estado ahí todo este tiempo".

BTS se presentará los próximos 23 y 24 de octubre, por el momento no se sabe dónde será el show y cuándo saldrán a la venta las entradas.

BTS en Argentina: lista completa del tour mundial

En abril

  • 9 abril – Goyang, Goyang Stadium
  • 11 abril – Goyang, Goyang Stadium
  • 12 abril – Goyang, Goyang Stadium
  • 17 abril – Tokio
  • 18 abril – Tokio
  • 25 abril – Tampa, Raymond James Stadium
  • 26 abril – Tampa, Raymond James Stadium

En mayo

  • 2 mayo – El Paso, Sun Bowl Stadium
  • 3 mayo – El Paso, Sun Bowl Stadium
  • 7 mayo – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros
  • 9 mayo – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros
  • 10 mayo – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros
  • 16 mayo – Stanford, Stanford Stadium
  • 17 mayo – Stanford, Stanford Stadium
  • 23 mayo – Las Vegas, Allegiant Stadium
  • 24 mayo – Las Vegas, Allegiant Stadium
  • 27 mayo – Las Vegas, Allegiant Stadium

En junio

  • 12 junio – Busan
  • 13 junio – Busan
  • 26 junio – Madrid, Cívitas Metropolitano
  • 27 junio – Madrid, Cívitas Metropolitano

En julio

  • 1 julio – Bruselas, King Baudouin Stadium
  • 2 julio – Bruselas, King Baudouin Stadium
  • 6 julio – Londres, Tottenham Hotspur Stadium
  • 7 julio – Londres, Tottenham Hotspur Stadium
  • 11 julio – Múnich, Allianz Arena
  • 12 julio – Múnich, Allianz Arena
  • 17 julio – París, Stade de France
  • 18 julio – París, Stade de France

Agosto

  • 1 agosto – East Rutherford, MetLife Stadium
  • 2 agosto – East Rutherford, MetLife Stadium
  • 5 agosto – Foxborough, Gillette Stadium
  • 6 agosto – Foxborough, Gillette Stadium
  • 10 agosto – Baltimore, M&T Bank Stadium
  • 11 agosto – Baltimore, M&T Bank Stadium
  • 15 agosto – Arlington, AT&T Stadium
  • 16 agosto – Arlington, AT&T Stadium
  • 22 agosto – Toronto, Rogers Stadium
  • 23 agosto – Toronto, Rogers Stadium
  • 27 agosto – Chicago, Soldier Field
  • 28 agosto – Chicago, Soldier Field

En septiembre

  • 1 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium
  • 2 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium
  • 5 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium
  • 6 septiembre – Los Ángeles, Sofi Stadium

Octubre

  • 2 octubre – Bogotá
  • 3 octubre – Bogotá
  • 9 octubre – Lima
  • 10 octubre – Lima
  • 16 octubre – Santiago
  • 17 octubre – Santiago
  • 23 octubre – Buenos Aires
  • 24 octubre – Buenos Aires
  • 28 octubre – São Paulo
  • 30 octubre – São Paulo
  • 31 octubre – São Paulo

Noviembre

  • 19 noviembre – Kaohsiung
  • 21 noviembre – Kaohsiung
  • 22 noviembre – Kaohsiung

Diciembre

  • 3 diciembre – Bangkok
  • 5 diciembre – Bangkok
  • 6 diciembre – Bangkok
  • 12 diciembre – Kuala Lumpur
  • 13 diciembre – Kuala Lumpur
  • 17 diciembre – Singapur
  • 19 diciembre – Singapur
  • 20 diciembre – Singapur
  • 22 diciembre – Singapur
  • 26 diciembre – Yakarta
  • 27 diciembre – Yakarta

TOUR BTS 2027: su llegada al país

Febrero 2027

  • 12 febrero – Melbourne
  • 13 febrero – Melbourne
  • 20 febrero – Sídney
  • 21 febrero – Sídney

Marzo 2027

  • 4 marzo – Hong Kong
  • 6 marzo – Hong Kong
  • 7 marzo – Hong Kong
  • 13 marzo – Manila
  • 14 marzo – Manila

