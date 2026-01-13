BTS en Argentina por primera vez: la banda k-pop realizará dos conciertos en el país

BTS llega en octubre a la Argentina, la band boy surcoreana confirmó un nuevo álbum para el mes de marzo y anunció una gira mundial que tomó por sorpresa a los fanáticos y fanáticas.
El grupo coreano confirmó un nuevo disco para marzo y anunció un tour mundial que marca su vuelta definitiva a los escenarios. Conoce todos los detalles de los dos shows que darán en el país.
Big Hit Music, el sello discográfico surcoreano que gestiona al grupo BTS confirmó en un posteo, compartido en redes sociales, el tour mundial de la banda con un afiche y las firmas de sus integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.
"Nos emociona compartir algunos detalles sobre el lanzamiento del quinto álbum de BTS y el inicio de su gira mundial", expresaron desde Big Hit Music, y añadieron que el nuevo álbum "tiene un significado especial, ya que marca el primer lanzamiento del grupo en tres años y nueve meses, y también indica el rumbo que tomará el grupo en el futuro.Lleno de la música más auténtica de BTS, el álbum es su sincera forma de agradecer a ARMY, quienes han estado ahí todo este tiempo".
BTS se presentará los próximos 23 y 24 de octubre, por el momento no se sabe dónde será el show y cuándo saldrán a la venta las entradas.