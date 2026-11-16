Más de 10.000 personas vivieron la revolución del bienestar en la primera edición de WELL FEST en Santiago del Estero

El Parque del Encuentro fue escenario el 14 y 15 de noviembre de dos jornadas que integraron conocimiento, innovación, entretenimiento y prevención.

Santiago del Estero fue el inicio de un hito para la salud y el bienestar. La primera edición de WELL FEST presentó una propuesta pionera: un festival de alcance federal que busca acercar la salud y el bienestar a diferentes puntos del país. La iniciativa fue impulsada por Indalo Well junto a Grupo Indalo , en articulación con el Gobierno de la provincia norteña.

Durante el fin de semana, el emblemático Parque del Encuentro se transformó en el escenario donde referentes de la salud compartieron clases abiertas, talleres, propuestas gastronómicas, música, arte y entretenimiento. El mensaje fue claro: el bienestar se construye todos los días, en comunidad y con herramientas concretas para la vida cotidiana.

Una de las características del festival fue la diversidad de conocimientos reunidos en un mismo espacio. Pasaron por sus escenarios profesionales de la medicina, la psicología, la nutrición, la terapia ocupacional, la actividad física, el yoga, el diseño y la gestión, que abordaron la salud desde distintas dimensiones.

Referentes como el Dr. Daniel López Rosetti, Facundo Pereyra, la Lic. Romina Pereiro y Naty Franzoni acompañaron al público con charlas y experiencias participativas, junto a artistas, deportistas y especialistas de toda la región. La conducción de las jornadas estuvo a cargo de Daniela Ballester.

Escenario Principal: el corazón artístico, deportivo y de divulgación, con charlas centrales, clases de movimiento, música en vivo, folklore, un concierto sonoro, la entrega de los premios y un desfile de moda sustentable.

el corazón artístico, deportivo y de divulgación, con charlas centrales, clases de movimiento, música en vivo, folklore, un concierto sonoro, la entrega de los premios y un desfile de moda sustentable. Voces WELL: conversaciones sobre salud, prevención, bienestar emocional y hábitos saludables, además de propuestas de tapping, yoga facial y sound bath.

conversaciones sobre salud, prevención, bienestar emocional y hábitos saludables, además de propuestas de tapping, yoga facial y sound bath. Mini Domo: encuentros vinculados con la salud, la educación y el desarrollo personal, con charlas sobre inteligencia emocional, bullying, medicina funcional y presentaciones de libros.

encuentros vinculados con la salud, la educación y el desarrollo personal, con charlas sobre inteligencia emocional, bullying, medicina funcional y presentaciones de libros. Mundo WELL: el lugar de las infancias y las familias, con talleres de arte, juegos didácticos, exploración sensorial y actividades recreativas para promover el aprendizaje y el encuentro entre generaciones.

el lugar de las infancias y las familias, con talleres de arte, juegos didácticos, exploración sensorial y actividades recreativas para promover el aprendizaje y el encuentro entre generaciones. Nutri WELL: un espacio donde la alimentación saludable fue el eje, con cocina en vivo, charlas de profesionales de la alimentación y preparaciones con productos regionales, además de la participación de cocineros locales que compartieron sus propuestas gastronómicas.

El bienestar también se construyó en movimiento

Uno de los momentos más destacados fue la Caminata con Propósito, una experiencia participativa de 3K realizada en el Parque Mamá Antula, que reunió a personas de distintas edades en una mañana de actividad física y conexión con la comunidad. La propuesta reflejó uno de los ejes centrales del festival: acercar herramientas concretas para incorporar el movimiento, la prevención y el cuidado de la salud a la vida cotidiana.

WELL FEST tuvo una amplia convocatoria. C5N/Camila Alonso Suarez

Premios IWELL

El festival también fue escenario de la primera edición de los Premios IWELL 2026, una iniciativa destinada a reconocer a personas y proyectos que, desde distintos ámbitos, contribuyen a transformar vidas y promover el bienestar.

Entre los distinguidos estuvieron Bellky Tatiana Martínez, por su innovación en suplementos dietarios; Augusto Johnson, por su aporte a la innovación alimentaria y la identidad regional; el programa Plazas Saludables, por su trabajo comunitario; el deportista Iván Figueroa y el Gran Master Osvaldo Ríos Olivero, por sus trayectorias en el deporte; Daniela Ballester, quien también recibió un reconocimiento por su labor en la comunicación; y el Dr. Daniel López Rosetti, distinguido por su contribución a la salud y el bienestar integral.

Un formato itinerante y federal

Santiago del Estero fue el punto de partida oficial de una plataforma pensada para recorrer diferentes ciudades de la Argentina, adaptándose a la identidad cultural y al entorno de cada territorio. De este modo, WELL FEST se proyecta como una comunidad en constante expansión, donde la salud, el bienestar, la innovación y la conexión humana se encuentran para construir nuevas formas de vivir y compartir el cuidado personal.