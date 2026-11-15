El Gobierno santiagueño acompañó el desarrollo de la primera edición del WELL FEST 2026: "Una fiesta federal para sentirse bien" Bajo la premisa "Santiago se mueve por la salud", el jefe de Gabinete provincial, Víctor Araujo, visitó el predio ferial y dialogó con C5N marco de la articulación con el Grupo Indalo. De la recorrida también participaron los intendentes Mario Benavente (Capital), Llamil Abdala (La Banda) y Domingo Gatela (Termas de Río Hondo). Por Agregar C5N en









El Well Fest es un festival federal enfocado en la salud integral, el bienestar físico y mental, el movimiento, la innovación y el entretenimiento.

Bajo las consignas "Una fiesta federal para sentirse bien", el Gobierno santiagueño acompañó la primera edición del WELL FEST 2026. Durante la jornada, el jefe de Gabinete provincial, Víctor Araujo, recorrió el predio ferial junto a los intendentes Mario Benavente (Capital), Llamil Abdala (La Banda) y Domingo Gatela (Termas de Río Hondo), instancia en la que dialogó con C5N en el marco del trabajo articulado entre la Provincia y el Grupo Indalo.

Durante las dos jornadas de actividades fitness y concientización de las buenas conductas alimenticias llevadas a cabo este fin de semana en el Parque del Encuentro, el jefe de Gabinete de Santiago del Estero, Víctor Araujo, dialogó con la periodista Daniela Ballester y destacó la convocatoria de la propuesta. "Estamos muy contentos con el desarrollo del evento. El gobernador de la provincia, Elías Suárez, con buen tino dio espacio a este tipo de iniciativas que son federales, donde se conjugan conceptos de la actualidad que tienen que ver con la calidad de vida, el bienestar y la salud de la mano con el deporte, la salud psíquica, física y la alimentación saludable", señaló el funcionario.

Asimismo, Araujo hizo hincapié en la importancia de articular políticas públicas y acciones comunitarias para sostener estos hábitos en el tiempo. En ese sentido, subrayó: "Es necesario que todos los actores políticos y sociales trabajen de manera conjunta para tratar de que el mensaje que aquí se plantea le llegue a la gente y que se trabaje fuertemente en la concientización".

Por su parte, los jefes comunales presentes también celebraron la convocatoria. El intendente de La Banda, Llamil Abdala, calificó la iniciativa como "un evento hermoso" que permite "abordar desde todas las dimensiones a las personas". Al resaltar la importancia de hablar del bienestar, agregó: "Puede que en la ciudad falten algunos recursos naturales, pero la cultura brota del suelo".

A su turno, el intendente de la capital santiagueña, Mario Benavente, expresó su satisfacción por albergar el encuentro en el Parque del Encuentro —un predio de 10 hectáreas— junto al Parque de Mama Antula, conformando un espacio total de 16 hectáreas. "Estamos muy contentos de recibirlos", afirmó.

En la misma línea, el intendente de Las Termas de Río Hondo, Domingo Gatela, agradeció la realización del festival en diálogo con C5N y destacó la relevancia de promover el cuidado de la salud. Además, aprovechó la oportunidad para invitar al público a visitar la ciudad termal y subrayó el impacto productivo de estas propuestas: "Este tipo de eventos generan la cadena económica en marcha que tanto se necesita".