16 de noviembre de 2026 Inicio
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Explosión en Lanús: restituirán el servicio de gas antes del miércoles

El municipio informó este lunes al mediodía que el suministro será restituido "durante las próximas 48 horas", excepto en la zona más crítica del estallido que causó la muerte de una persona el viernes.

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Los comerciantes de la zona de la explosión en Lanús señalaban que seguía habiendo olor a gas.

Los comerciantes de la zona de la explosión en Lanús señalaban que "seguía habiendo olor a gas".

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"Durante las próximas 48 horas, MetroGAS va a restituir el servicio a todas las viviendas y comercios que se encuentran sin gas, siempre que estén fuera de la zona restringida que se señala en el mapa a continuación. Es importante que permanezcan en el lugar hasta el arribo de la cuadrilla. Una vez habilitado el servicio de gas, Edesur comenzará a restablecer la conexión de luz, también durante las 48 horas", expresa el comunicado, publicado al mediodía.

El mapa de la restituci&oacute;n del servicio de gas en Lan&uacute;s en las pr&oacute;ximas 48 horas.

El mapa de la restitución del servicio de gas en Lanús en las próximas 48 horas.

El duro relato de la comerciante que se salvó de milagro en la explosión en Lanús: "Lo perdí todo"

La tragedia por un escape de gas en Remedios de Escalada dejó un reporte de un muerto y 30 heridos, pero también varias historias de los vecinos que se salvaron de milagro. Élida Antúnez de Lara, dueña de un comercio lindera donde se produjo la explosión, contó en primera persona cómo fue el momento más impactante de la mañana de este viernes.

La comerciante se encuentra enfrente de donde ocurrió el estallido reveló en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N cómo se vive el día después: “La verdad no me esperaba esto. De un día para otro me quedo sin nada, todo hecho cenizas y escombros”.

Según reconoció Eli, su local de indumentaria para niño iba a cumplir 27 años el próximo 22 de noviembre y ahora “solo me quedan las deudas”. “Lo perdí todo, quedó hecho escombros todo”, relató y analizó: “Se podría haber evitado. Por un lado estoy contenta porque me salvé la vida”.

La mujer reconoció que a la mañana de este viernes llegó al lugar para abrirlo como todas las mañanas, pero al sentir el olor a gas prefirió retirarse. “Cuando llegué sentí tanto olor a gas que preferí ir a buscar mercadería porque pensé ‘quién va a venir a comparar con este olor, además me puedo intoxicar’”.

Fue así que, a los 10 minutos, empezó a recibir varios llamados de sus clientas preocupadas y le contaron la trágica situación: “Me decían ‘venite que están incendiado todo tu negocio’. Yo no entendía nada, pero después caí con lo del olor a gas que sentía antes y pasó. Increíble. Creo que Metrogas tiene que hacerse cargo porque rompen cuando quieren, dejan todo así nomás”.

La fuerte explosión en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó un saldo de una persona fallecida, más de 30 heridas -siete de ellas en estado grave- y dos desaparecidas luego de que una máquina rompiera un caño de gas en el cruce de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos para sofocar el incendio desatado tras el estallido, mientras que el director de Defensa Civil local llevó tranquilidad al asegurar que la situación “está controlada”.

Por su parte, la empresa emitió un comunicado en el que informaba que “personal de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión”. “Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión por motivos que se están investigando. Al menos dos operarios resultaron heridos por el accidente y fueron trasladados”, dieron detalles de cómo se desató la tragedia.

En esa línea, angustiada Élida aseguró que “se quemó íntegro todo, quedó hecho cenizas y escombros”: “Le agradezco a la gente que me bancó durante estos 27 años, pero ahora me quedo sin local, sin trabajo. La verdad que no sé cómo voy a continuar porque todavía no caigo que me quedé sin nada, solo con las cenizas y con deudas con los proveedores. Estoy muy triste, pero por otro lado estoy contenta que no me pasó nada”.

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