16 de noviembre de 2026 Inicio
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La Policía Municipal de Avellaneda se capacita en el uso de armas y dispositivos de baja letalidad

La fuerza contará con equipamiento de última tecnología y una formación orientada a las técnicas de defensa personal y bioseguridad.

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En la actualidad, la Policía Municipal Avellaneda está conformada por un total de 216 cadetes.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, supervisó una clase práctica de las y los cadetes de Policía Municipal, sobre el uso de armas y dispositivos de baja letalidad en el polígono de tiro del Polo de Formación y Entrenamiento Policial de Avellaneda.

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Esta actividad, que es parte del trabajo articulado con la Policía Bonaerense, se desarrolló en el ámbito de práctica habilitado para la instrucción de tiro, bajo la supervisión de los instructores responsables y conforme a los protocolos de seguridad establecidos, que permitió observar directamente las habilidades y destrezas adquiridas durante su proceso de formación.

“Estamos orgullosos de ustedes. Sabemos que eligieron un camino que exige mucho compromiso, responsabilidad y preparación. Vamos a seguir acompañándolos con más prácticas y capacitación”, expresó la intendenta, acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff.

La intendenta Magdalena Sierra supervis&oacute; una clase pr&aacute;ctica.

La intendenta Magdalena Sierra supervisó una clase práctica.

“En marzo de 2027, 147 nuevos agentes de la primera cohorte estarán en las calles de Avellaneda, dando inicio a una nueva etapa en la seguridad de nuestra ciudad”, aseguró la jefa comunal.

Esta Policía Municipal será una fuerza de cercanía y conocimiento territorial para su comunidad, que articulará acciones con las fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia. Contará con equipamiento de última tecnología, vehículos de respuesta rápida, armas con proyectiles de baja letalidad Byrna, y una formación orientada a las técnicas de defensa personal y bioseguridad.

La fuerza contar&aacute; con equipamiento de &uacute;ltima tecnolog&iacute;a.

La fuerza contará con equipamiento de última tecnología.

En la actualidad, la Policía Municipal Avellaneda está conformada por un total de 216 cadetes en formación: una primera cohorte con 147 aspirantes (87 mujeres y 60 varones); y una segunda, con 69 aspirantes (43 mujeres y 26 varones).

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