Sigue la alerta en Santa Fe por la crecida del río Paraná: ya hay 260 evacuados En la medición del lunes a las 8, el agua alcanzó los 5,78 metros, por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70. Se espera que el pico del crecimiento ocurra durante la próxima semana. Por Agregar C5N en









El río Paraná sigue creciendo. X @GMALFARO

La ciudad de Santa Fe sigue en alerta ante la crecida del río Paraná, que alcanzó los 5,78 metros en la medición realizada el lunes a las 8, un centímetro más que la medición de dos horas antes, que lo mantiene por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70 metros. Ante esto, ya son 260 personas las asistidas y trasladadas por la municipalidad.

El detalle que brinda un relativo alivio es que, si bien el nivel continúa superando la marca de alerta por evacuación, se observa una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Sin embargo, el pico de la crecida todavía no llegó, y, según estimaciones, podría producirse durante la próxima semana, aunque la evolución dependerá del comportamiento del río en los próximos días.

La creciente generó preocupación por los sectores que ya se encontraban inundados y por la posibilidad de que el agua avanzara sobre nuevas zonas de la capital santafesina. En este contexto, desde el municipio continúan tomando recaudos y aplicando las medidas previstas en los protocolos de actuación ante este tipo de situaciones.

"Tenemos previstos cuatro espacios en total: Alto Verde, Colastiné Sur, un tercer predio frente a Alto Verde y un cuarto en Colastiné Norte. Contamos con los terrenos conveniados y la logística de módulos plegables de encastre rápido para armar nuevos sectores en 24 horas si la crecida sigue avanzando o de cara al pico previsto para fines de diciembre", expresó Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe.

Posts by _SantaFeCapital El Río Paraná se acerca al nivel de alerta en Rosario En la ciudad de Rosario, la altura del río Paraná registrada este domingo dejó el caudal a solo 24 centímetros del nivel de alerta —fijado en los 5 metros—, mientras que la marca de evacuación local se ubica en 5,30 metros. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), que serán actualizadas este martes 17, se estima que para el 24 de noviembre el agua oscilará entre los 4,90 y 5,60 metros, con un valor central probable de 5,33 metros que superaría levemente el umbral crítico de evacuación.