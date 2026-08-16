Mark Zuckerberg peleó con un campeón de UFC en el medio de un lago y se volvió viral: como fue El empresario tecnológico volvió a mostrar su preparación en las artes marciales mixtas junto a una figura de UFC. Por Agregar C5N en









Así fue el combate viral entre Zuckerberg y un campeón de UFC. TMZ

Mark Zuckerberg compartió un entrenamiento de MMA junto a un campeón de UFC.

El sparring se llevó a cabo en una plataforma ubicada en el medio de un lago.

El empresario mostró parte de su preparación y generó repercusión entre figuras de la disciplina.

Zuckerberg mantiene desde hace años un fuerte vínculo con las artes marciales y la UFC. Mark Zuckerberg volvió a mostrar su costado más ligado a las artes marciales mixtas con una publicación que sorprendió a sus seguidores. El CEO de Meta compartió un video de una sesión de sparring junto al georgiano Merab Dvalishvili, ex campeón de peso gallo de UFC. El entrenamiento tuvo lugar sobre una plataforma acolchada ubicada en el medio de un lago.

A lo largo de la práctica, Zuckerberg dejó ver parte de la preparación que viene realizando en las MMA, con golpes, patadas y derribos. La publicación generó repercusión en redes sociales y recibió comentarios de distintas figuras de la disciplina, como Jon Jones, ex campeón de peso pesado de UFC. Además de la particular ubicación, las imágenes permitieron observar la evolución del empresario en esta disciplina.

View this post on Instagram El entrenamiento también tuvo un momento particular cuando unas personas que paseaban en un bote se acercaron a la plataforma y bromearon con Zuckerberg por estar sin camiseta. El empresario explicó, en tono irónico, que Dvalishvili le había dicho que se la sacara para que pareciera más peleador. La respuesta estuvo acompañada por un gesto con las manos que dejó clara la intención de la broma.

Así fue el encuentro viral de Mark Zuckerberg con un campeón de UFC El interés de Zuckerberg por las MMA viene desde hace varios años y se convirtió en una parte habitual de su preparación física. El empresario entrenó con figuras reconocidas como Israel Adesanya y Alex Pereira, y también acompañó a Alexander Volkanovski durante una pelea por el título mundial. Además, participó en competencias vinculadas con otras disciplinas de combate.

Su vínculo con UFC tampoco se limita a los entrenamientos. Meta estableció acuerdos con la organización para desarrollar experiencias de realidad virtual relacionadas con este deporte a través de sus plataformas. Zuckerberg, además, manifestó su intención de competir de manera profesional y continúa preparándose en distintas modalidades de las artes marciales.

Así fue el combate entre el CEO de Meta y Merab Dvalishvili en el medio de un lago. Redes sociales El empresario también estuvo cerca de protagonizar una pelea que habría tenido a Elon Musk como rival. En 2023, ambos negociaron un posible combate de MMA, aunque finalmente no llegaron a enfrentarse. En las últimas semanas, Dana White, el presidente de la UFC, volvió a referirse a la posibilidad y señaló que hubo conversaciones para realizarlo en el Coliseo de Roma, aunque el alto costo exigido para organizar el evento volvió a complicar las negociaciones.