Las consignas de la Marcha del Orgullo 2026: reclamos políticos y homenaje a organizaciones de derechos humanos

La movilización reúne demandas por la Ley Integral Trans, una norma antidiscriminatoria y la emergencia en salud sexual. El evento también convoca a rechazar el DNU 62/2025, exige reparación para el colectivo travesti-trans y llama a reivindicar Memoria, Verdad y Justicia.

El reclamo por la reparación histórica a las personas trans será, nuevamente, una consigna de la Marcha del Orgullo.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) difundió las consignas para la movilización del sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá como ejes la ampliación de derechos para las personas trans, la emergencia en salud sexual, el rechazo al DNU 62/2025 y la defensa de la memoria.

El lema elegido para esta edición será "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia". Además, la COMO anunció un homenaje a todas las organizaciones de derechos humanos al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con la reivindicación de la consigna "Nunca Más".

Entre las demandas centrales aparece la aprobación de una Ley Integral Trans y de una norma antidiscriminatoria, sintetizadas bajo la consigna "Resistir es insistir". La organización también reclama declarar la emergencia en salud sexual ante el avance de las infecciones de transmisión sexual y el vaciamiento de políticas públicas.

Otro de los puntos señalados por la COMO es el rechazo al DNU 62/2025, que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. La norma estableció que las personas menores de 18 años no pueden acceder a las intervenciones y tratamientos contemplados en ese artículo.

La Marcha del Orgullo en Buenos Aires tendrá su 35ª edición el próximo 7 de noviembre.

La lista de tópicos también incluye el pedido de separación política, económica y simbólica de las religiones y las Iglesias del Estado. Entre las consignas históricas figuran el rechazo a la violencia institucional, el reclamo por la aparición de Tehuel de la Torre y la reparación histórica para el colectivo travesti-trans.

La plataforma suma pedidos por la defensa de la educación pública, el aborto legal, la ESI, la salud pública, la Ley de VIH y el cupo laboral trans. También plantea el rechazo a la criminalización de la protesta, la persecución de personas migrantes y los recortes en cultura, además de reclamos ambientales y laborales.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la Marcha del Orgullo

El pronóstico para el sábado 7 de noviembre anticipa condiciones favorables en la Ciudad de Buenos Aires, después de las lluvias previstas para el viernes. Durante la jornada se esperan intervalos de nubosidad, con momentos de cielo despejado y sol, un escenario adecuado para las actividades previstas al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas de entre 11° y 16° y máximas que se ubicarán entre 20° y 26°. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, con valores estimados entre el 1% y el 8%, por lo que no se esperan lluvias significativas durante la movilización.

Para el sábado 7 de noviembre, jornada de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, se esperan condiciones climáticas favorables. Web

El viento será el factor meteorológico a tener en cuenta durante la jornada. Según el pronóstico, soplará desde el sur y el suroeste, con velocidades de entre 21 y 47 kilómetros por hora y posibles ráfagas. Por eso, aunque no se esperan lluvias, las condiciones podrían sentirse más frescas.