Cómo será la Marcha del Orgullo 2026: horarios, cortes, recorrido y ubicación de los escenarios

Con una disposición distinta a la de todos los años, el evento tendrá 450 puestos de emprendimientos, una feria del libro inédita, artistas como María Becerra y La Joaqui y espacios de testeo rápido de VIH. La convocatoria también reunirá reclamos por la salud sexual, la identidad de género, la diversidad y los derechos humanos. Los detalles de una jornada de celebración, reivindicación y lucha.

Por la visita de León XIV, la Marcha del Orgullo cambiará su recorrido y partirá desde Lima y Avenida de Mayo.

La 35ª Marcha del Orgullo se realizará este sábado 7 de noviembre en Buenos Aires, con concentración desde las 10 en Lima y Avenida de Mayo y movilización a las 16 hacia el Congreso, en un recorrido cargado de consignas políticas y modificado porque Plaza de Mayo será zona estéril durante la visita del papa León XIV.

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La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) repasó en diálogo con C5N el esquema previsto para la jornada, que tendrá dos escenarios, una feria sobre Lima y Cerrito y distintos puestos de atención para quienes concurran durante toda la jornada, en una movilización avanzará por Avenida de Mayo hasta el Congreso.

La actividad comenzará a las 10 con la apertura del Paseo del Orgullo, que tendrá puestos sobre Lima y Cerrito, entre Sarmiento y Avenida Belgrano. La otra parte de la feria de emprendimientos se distribuirá entre Plaza Moreno y Plaza del Congreso. Habrá 450 puestos habilitados y una primera Feria del Libro LGBTIQ+ sobre Lima.

Por la mañana y en horas del mediodía, el primer escenario, que estará en el cruce de Lima y Avenida de Mayo con conducción de Joaco Villa y Emma Serna, tendrá las presentaciones de Alan Fabulous DJ, Missy Coper, Santi Magliocco, Ambik, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda DJ, Juli Martorell, Tita Print, Roze y La Joaqui.

A las 16 comenzará la movilización desde el cruce de Lima y Avenida de Mayo, con destino al Congreso, en un trayecto que, por este año, dejará atrás el recorrido tradicional desde Plaza de Mayo y concentrará el inicio del desplazamiento desde los alrededores del primer escenario.

Frente al Congreso se montará el segundo escenario, que tendrá como conductores a Franco Torchia, Alejandra Malem y Diana Zurco. Allí actuarán Fabián Jara DJ, La Turca Rahim, Blujaus, K4os, Six Sex, Martín Cirio y María Becerra durante el tramo final de la jornada con sus espectáculos en vivo.

María Becerra dará un show en la Marcha del Orgullo 2026, en el escenario de Congreso. Instagram: /mariabecerra

La organización confirmó gazebos de testeo rápido de VIH en la zona de la feria y puestos de atención con 200 rescatistas cerca de los escenarios. En tanto, la cantidad de baños públicos disponibles depende del Gobierno de la Ciudad y no está definida su ubicación.

Los cortes informados por la COMO abarcarán Lima y Cerrito, en ambos casos entre Avenida Belgrano y Sarmiento, además de Avenida de Mayo desde la 9 de Julio hasta el Congreso. La disposición responde al montaje de la feria, los escenarios y el recorrido previsto para la movilización de la tarde.

Marcha del Orgullo 2026: cuáles son las consignas y los reclamos

La consigna central de esta edición será "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia", una frase que resume el llamado de la COMO a sostener la visibilidad y la participación colectiva frente a los discursos de odio en una jornada de celebración y reivindicación.

Entre las demandas destacadas aparecen la aprobación de una Ley Integral Trans y de una ley antidiscriminatoria, bajo la consigna "Resistir es insistir". También reclamarán que se declare la emergencia en salud sexual ante el avance de las infecciones de transmisión sexual y el vaciamiento de políticas públicas del gobierno de Javier Milei.

La organización también cuestiona el DNU 62/2025, que prohíbe a las personas menores de 18 años acceder a los tratamientos contemplados en el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, y reclama la separación política, económica y simbólica de las religiones y las Iglesias del Estado.

El reclamo por la reparación histórica a las personas trans será, nuevamente, una consigna de la Marcha del Orgullo. Web

Al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la Marcha rendirá homenaje a las organizaciones de derechos humanos y reivindicará la consigna "Nunca Más", junto con el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. También estarán presentes el reclamo por la búsqueda de Tehuel de la Torre y la reparación histórica para el colectivo travesti-trans.

Entre otros puntos, las organizaciones exigen defender la educación pública, la ESI, la salud sexual y reproductiva, la Ley de VIH, el cupo laboral trans y los programas de diversidad, además de rechazar la persecución a personas migrantes, la criminalización de la protesta y los recortes en cultura.