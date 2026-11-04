4 de noviembre de 2026 Inicio
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Cómo será la Marcha del Orgullo 2026: horarios, cortes, recorrido y ubicación de los escenarios

Con una disposición distinta a la de todos los años, el evento tendrá 450 puestos de emprendimientos, una feria del libro inédita, artistas como María Becerra y La Joaqui y espacios de testeo rápido de VIH. La convocatoria también reunirá reclamos por la salud sexual, la identidad de género, la diversidad y los derechos humanos. Los detalles de una jornada de celebración, reivindicación y lucha.

Martín Talavera
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Martín Talavera
Por la visita de León XIV

Por la visita de León XIV, la Marcha del Orgullo cambiará su recorrido y partirá desde Lima y Avenida de Mayo.

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La 35ª Marcha del Orgullo se realizará este sábado 7 de noviembre en Buenos Aires, con concentración desde las 10 en Lima y Avenida de Mayo y movilización a las 16 hacia el Congreso, en un recorrido cargado de consignas políticas y modificado porque Plaza de Mayo será zona estéril durante la visita del papa León XIV.

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La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) repasó en diálogo con C5N el esquema previsto para la jornada, que tendrá dos escenarios, una feria sobre Lima y Cerrito y distintos puestos de atención para quienes concurran durante toda la jornada, en una movilización avanzará por Avenida de Mayo hasta el Congreso.

La actividad comenzará a las 10 con la apertura del Paseo del Orgullo, que tendrá puestos sobre Lima y Cerrito, entre Sarmiento y Avenida Belgrano. La otra parte de la feria de emprendimientos se distribuirá entre Plaza Moreno y Plaza del Congreso. Habrá 450 puestos habilitados y una primera Feria del Libro LGBTIQ+ sobre Lima.

Marcha del Orgullo 2026: cómo será el recorrido y dónde estarán los escenarios

Por la mañana y en horas del mediodía, el primer escenario, que estará en el cruce de Lima y Avenida de Mayo con conducción de Joaco Villa y Emma Serna, tendrá las presentaciones de Alan Fabulous DJ, Missy Coper, Santi Magliocco, Ambik, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda DJ, Juli Martorell, Tita Print, Roze y La Joaqui.

A las 16 comenzará la movilización desde el cruce de Lima y Avenida de Mayo, con destino al Congreso, en un trayecto que, por este año, dejará atrás el recorrido tradicional desde Plaza de Mayo y concentrará el inicio del desplazamiento desde los alrededores del primer escenario.

Frente al Congreso se montará el segundo escenario, que tendrá como conductores a Franco Torchia, Alejandra Malem y Diana Zurco. Allí actuarán Fabián Jara DJ, La Turca Rahim, Blujaus, K4os, Six Sex, Martín Cirio y María Becerra durante el tramo final de la jornada con sus espectáculos en vivo.

María Becerra dará un show en la Marcha del Orgullo 2026, en el escenario de Congreso.

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La organización confirmó gazebos de testeo rápido de VIH en la zona de la feria y puestos de atención con 200 rescatistas cerca de los escenarios. En tanto, la cantidad de baños públicos disponibles depende del Gobierno de la Ciudad y no está definida su ubicación.

Los cortes informados por la COMO abarcarán Lima y Cerrito, en ambos casos entre Avenida Belgrano y Sarmiento, además de Avenida de Mayo desde la 9 de Julio hasta el Congreso. La disposición responde al montaje de la feria, los escenarios y el recorrido previsto para la movilización de la tarde.

Marcha del Orgullo 2026: cuáles son las consignas y los reclamos

La consigna central de esta edición será "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia", una frase que resume el llamado de la COMO a sostener la visibilidad y la participación colectiva frente a los discursos de odio en una jornada de celebración y reivindicación.

Entre las demandas destacadas aparecen la aprobación de una Ley Integral Trans y de una ley antidiscriminatoria, bajo la consigna "Resistir es insistir". También reclamarán que se declare la emergencia en salud sexual ante el avance de las infecciones de transmisión sexual y el vaciamiento de políticas públicas del gobierno de Javier Milei.

La organización también cuestiona el DNU 62/2025, que prohíbe a las personas menores de 18 años acceder a los tratamientos contemplados en el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, y reclama la separación política, económica y simbólica de las religiones y las Iglesias del Estado.

El reclamo por la reparación histórica a las personas trans será, nuevamente, una consigna de la Marcha del Orgullo.

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Al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la Marcha rendirá homenaje a las organizaciones de derechos humanos y reivindicará la consigna "Nunca Más", junto con el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. También estarán presentes el reclamo por la búsqueda de Tehuel de la Torre y la reparación histórica para el colectivo travesti-trans.

Entre otros puntos, las organizaciones exigen defender la educación pública, la ESI, la salud sexual y reproductiva, la Ley de VIH, el cupo laboral trans y los programas de diversidad, además de rechazar la persecución a personas migrantes, la criminalización de la protesta y los recortes en cultura.

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