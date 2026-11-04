Por la crisis y la carga impositiva, supermercados e hipermercados de todo el país cerraron 82 sucursales

El retroceso de la demanda empujó a las principales cadenas a desprenderse de activos, achicar superficies o abandonar puntos de venta. En paralelo, las empresas advierten que Ingresos Brutos y las tasas municipales elevan sus costos y profundizan la brecha con los circuitos informales.

Las cadenas de supermercados y los operadores mayoristas acumulan al menos 82 cierres de sucursales en la Argentina desde 2025, en un proceso de repliegue que alcanza a Día, Carrefour, Cencosud, ChangoMás, Diarco y Caromar, mientras la retracción de la demanda y los costos tributarios presionan sobre el negocio.

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El relevamiento, que reúne datos publicados por distintos medios, estadísticas del INDEC y estudios sectoriales, contabiliza 34 sucursales que Día cerró a lo largo de 2025 y otros 48 cierres de distintas cadenas entre julio de ese año y octubre de 2026. No incorpora los doce hipermercados de Grupo Libertad que pasaron a manos de La Anónima, porque siguieron en actividad bajo otro operador.

En el caso de Día Argentina, la red pasó de 1.041 tiendas en diciembre de 2024 a 991 en septiembre de 2026, tras 34 bajas durante 2025 y otras 16 en los primeros nueve meses de este año, mientras la compañía busca un comprador o un socio estratégico mediante el banco Santander.

La búsqueda de un socio ocurre en un escenario de pérdidas: la filial argentina informó un resultado negativo de €24,4 millones en el primer semestre de 2026, un 5% más de pérdidas que en igual lapso de 2025. En el tercer trimestre, sus ventas comparables retrocedieron 5,2%.

El achique también alcanzó a Cencosud, que cerró 18 tiendas de sus marcas Vea y Disco entre el último trimestre de 2025 y agosto de 2026, mientras que Carrefour dejó de operar seis sucursales en Salta, Temperley y Mendoza, con formatos tradicionales y Express en tres provincias distintas.

ChangoMás dejó de operar bajo su marca en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, el 24 de octubre, después de trece años de actividad. La operación incluyó la venta de los activos a un empresario local, que anunció la continuidad de los 42 trabajadores bajo una nueva marca.

Crisis en supermercados de Argentina: Toledo abonó el 70% de los salarios en junio y el 40% en julio de 2026

El cuadro más delicado entre las cadenas tradicionales es el de Supermercados Toledo, de Mar del Plata, que abonó el 70% de los salarios de junio y el 40% de julio, lo que derivó en medidas de fuerza durante cuatro días y reclamos por la regularización de los haberes.

Para reunir fondos, la firma comenzó a desprenderse de sucursales y abrió conversaciones con dos cadenas interesadas en una posible compra. El objetivo de la negociación es preservar entre 1.400 y 1.800 puestos directos en Mar del Plata, en medio de las dificultades para sostener el pago de salarios.

La medida de fuerza de los trabajadores de supermercados Toledo en Mar del Plata. Web

Otro movimiento de fondo ocurrió en marzo, cuando Grupo Libertad concretó la venta de doce de sus catorce hipermercados a La Anónima, como parte de una reconversión hacia el negocio inmobiliario comercial, en una operación que también incluyó un centro de distribución y más de 1.600 empleados que pasaron a la cadena compradora.

El canal mayorista tampoco quedó al margen: según el INDEC, las ventas de los autoservicios del rubro cayeron 3% durante el primer semestre de 2026 y registraron una baja interanual del 3,1% en junio. Ese desempeño golpea la facturación y reduce el margen para sostener estructuras con costos fijos elevados.

Caromar pidió la apertura de un concurso preventivo de acreedores tras cerrar sucursales en Burzaco, José C. Paz y Rosario, en una presentación judicial que expuso las dificultades para atender compromisos financieros y sostener su red comercial frente a la demanda debilitada del canal mayorista.

Diarco concretó cuatro cierres recientes de sucursales en Zárate, Tres Arroyos, Jáuregui y Junín de los Andes, además de otros recortes en distintas zonas del país. También reportó desvinculaciones en Lanús Oeste, Gualeguaychú, Concordia, Sáenz Peña y Concepción, sin informar el total de puestos afectados a nivel nacional.

Yaguar avanzó con retiros voluntarios, reducción de superficies y cierre de bocas que dejaron de ser rentables, en una estrategia que prioriza los establecimientos con mejores resultados operativos y deja atrás aquellos que ya no compensan sus costos de funcionamiento, en un mercado de ventas deprimidas y márgenes cada vez más acotados.