Visita del papa León XIV a la Argentina: qué desayuno tendrá y cuál es la torta que pidió

Una panadería de Recoleta preparará la comida matutina del Sumo Pontífice tras su llegada a Buenos Aires, en el marco de la gira en Sudamérica.

Una panadería del barrio porteño de Recoleta preparará el desayuno del papa León XIV tras su llegada a Buenos Aires, en el marco de su gira en Sudamérica. Se tratará de su primera visita al país tras el inicio de su pontificado el 8 de mayo de 2025 luego de la muerte de Francisco.

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En diálogo con eltrece, el dueño de la panadería Dos Escudos, Francisco Parrondo , manifestó su entusiasmo por elaborar el desayuno de León XIV. "Estamos orgullosos de trabajar con la Nunciatura y proveer el desayuno del Papa del día 9 cuando llegue. Es un orgullo y privilegio poder brindarle nuestras cosas ricas" , expresó.

En tal sentido, detalló las comidas que prepararán: "Muy contentos, igual con las monjas de la Nunciatura es un vínculo continuo, ellas vienen todos los días acá a desayunar. Pero el pedido que le vamos a preparar es algo que se llevan todos los días, facturas variadas y nuestro famoso sandwichito de miga. Obviamente también va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas. El Papa pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos".

Por lo pronto, la llegada del sumo pontífice está prevista para el domingo 8 de noviembre, cuando será recibido en Buenos Aires y mantendrá encuentros institucionales con el presidente Javier Milei y otras autoridades en la Casa Rosada y el Palacio Libertad. La gira también incluye una visita previa a Uruguay, mientras que se dirigirá a Perú luego de su estadía en la Argentina.

La visita apostólica también contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, trabajadores, comunidades religiosas y jóvenes en Córdoba y Luján. La Casa Rosada, a través de la Dirección General de Ceremonial, está enviando invitaciones a los gobernadores de todas las provincias, a legisladores nacionales de distintos bloques, a miembros del Poder Judicial y al cuerpo diplomático acreditado en el país.

Visita del papa León XIV: revelan el particular pedido del Vaticano al Gobierno de Córdoba

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, reveló que el Vaticano le pidió al Gobierno provincial que el papa León XIV se acerque a sus seguidores durante su recorrido en el papamóvil, en el marco de su visita a la provincia mediterránea que realizará el 10 de noviembre.

Según consignó El Doce, Siciliano se refirió a las actividades de León XIV en Córdoba y anticipó que "recorrerá en el papamóvil los cuadrantes", por lo que la Santa Sede "pidió que tenga contacto con la gente". La administración de la provincia cordobesa dispuso que habrá 58 cuadrantes con una capacidad de entre 12 mil y 14 mil personas con una pantalla para seguir la misa, mientras que también se montarán 7 mil metros cuadrados de pantallas LED.

En tal sentido, las personas asistentes tendrán accesos de 450 metros de ancho y se utilizarán 12 kilómetros de cables de fibra óptica para reforzar las conexiones debido a la alta asistencia que se espera.