2 de noviembre de 2026 Inicio
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Cuándo empezará la fase intensa del Super Niño y qué zonas de Argentina serán las más afectadas

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos estimó que el fenómeno se fortalecería a fin de año y mantendría una intensidad muy fuerte hasta marzo de 2027. Para Argentina, el pico estaría entre diciembre y enero.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el último domingo.

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Los modelos climáticos anticipan un verano con más lluvias y tormentas en la región a raíz del Super Niño. La fase más intensa para Argentina estaría entre diciembre y enero, meses que coinciden con la etapa más lluviosa del año en el centro y el norte del país.

Córdoba, una de las ciudades con alerta amarilla por tormentas.
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El pico máximo del fenómeno meteorológico se extendería en los primeros meses de 2027 en vez de culminar en los últimos de 2026. La evolución del calentamiento en el Pacífico ecuatorial mantiene bajo observación a los organismos climáticos y a las provincias que ya enfrentan crecidas de ríos.

El SMN prevé un fin de semana con descenso térmico, viento y el regreso de las precipitaciones en Buenos Aires.

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El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), prevé que el evento se fortalezca hasta fin de año y continúe con una intensidad fuerte a muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027. Este escenario tiene una probabilidad superior al 83% de concretarse, según el informe publicado el 8 de octubre.

Sin embargo, el fenómeno del Super Niño se extenderá "hasta al menos abril" sobre la cuenca del Plata, según preciso el meteorólogo de Meteored, Mauricio Saldívar, a Infobae.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también anticipó en su actualización de septiembre que El Niño persistiría, con una probabilidad cercana al 100%, al menos hasta febrero. Aún así, los pronósticos estacionales no permiten establecer una fecha exacta para el final ni anticipar el comportamiento de cada tormenta.

Cuáles serán las zonas más afectadas en Argentina

Las zonas más afectadas en Argentina serán Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa, el este de Chaco y el noreste de Santa Fe. En el resto de la región se sumarían Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, en Brasil; Uruguay y el este de Paraguay, según la precisión del meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba.

Las lluvias abundantes en esos territorios pueden trasladarse a los ríos Paraná y Paraguay, con efectos posteriores aguas abajo. Por lo que es recomendable seguir no solo la intensidad de las precipitaciones, sino también el crecimiento de los ríos.

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