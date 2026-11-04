Visita del papa León XIV: revelan el particular pedido del Vaticano al Gobierno de Córdoba

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, reveló que el Vaticano le pidió al Gobierno provincial que el papa León XIV se acerque a sus seguidores durante su recorrido en el papamóvil, en el marco de su visita a la provincia mediterránea que realizará el 10 de noviembre.

Según consignó El Doce, Siciliano se refirió a las actividades de León XIV en Córdoba y anticipó que "recorrerá en el papamóvil los cuadrantes", por lo que la Santa Sede "pidió que tenga contacto con la gente". La administración de la provincia cordobesa dispuso que habrá 58 cuadrantes con una capacidad de entre 12 mil y 14 mil personas con una pantalla para seguir la misa, mientras que también se montarán 7 mil metros cuadrados de pantallas LED.

En tal sentido, las personas asistentes tendrán accesos de 450 metros de ancho y se utilizarán 12 kilómetros de cables de fibra óptica para reforzar las conexiones debido a la alta asistencia que se espera.

Las actividades en Córdoba tendrán como escenario el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se realizará una vigilia y una misa multitudinaria. Jairo y Jorge Rojas encabezarán la propuesta musical, junto con otros solistas y agrupaciones corales que aportarán un repertorio de raíz popular y religiosa.

El cantante Jairo detalló cómo recibió la propuesta para cantar el 10 de noviembre en Córdoba en el marco de la visita del papa León XIV a esa provincia, donde brindará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, hará un recorrido en el papamóvil y se reunirá con obispos y sacerdotes.

En diálogo con eltrece, Jairo reconoció su asombro por haber sido convocado por la visita del sumo pontífice a Córdoba y contó que uno de sus hijos fue contactado. "La verdad es que me sorprendió. Yo sabía hace bastante tiempo. Llamaron a mi hijo, en realidad, para preguntarle si podía y si quería participar. Y cuando me lo dijo, le dije: 'Sí, claro, me imagino que le habrás dicho que sí'. Porque además lo llamaron de Córdoba", expresó.

En tal sentido, se refirió a la organización de su presentación: "Había que decidir qué es lo que había que cantar. Era bastante hermética la cosa. Era difícil de decidir porque no teníamos muchas noticias, ¿no? Después, con el tiempo se fueron aclarando las cosas. A mí personalmente no me pidieron ningún repertorio. Lo único, sí me dijeron lo del Ave María, que seguro es lo que la gente espera de mí en un caso como este. Además con mucha mayor razón, porque lo canto desde hace 47 años".