4 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Visita del papa León XIV: revelan el particular pedido del Vaticano al Gobierno de Córdoba

El ministro Miguel Siciliano explicó una solicitud de la Santa Sede por el viaje del sumo pontífice a la provincia mediterránea, previsto para el 10 de noviembre.

Por
El papa León XIV irá a Córdoba.

El papa León XIV irá a Córdoba.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, reveló que el Vaticano le pidió al Gobierno provincial que el papa León XIV se acerque a sus seguidores durante su recorrido en el papamóvil, en el marco de su visita a la provincia mediterránea que realizará el 10 de noviembre.

El intérprete aseguró que fue convocado para presentarse ante León XIV, pero una denuncia frustró sus planes.
Te puede interesar:

La furia de Axel al revelar que lo bajaron del show para el Papa por una escandalosa acusación: "Le dan espacio a cualquiera"

Según consignó El Doce, Siciliano se refirió a las actividades de León XIV en Córdoba y anticipó que "recorrerá en el papamóvil los cuadrantes", por lo que la Santa Sede "pidió que tenga contacto con la gente". La administración de la provincia cordobesa dispuso que habrá 58 cuadrantes con una capacidad de entre 12 mil y 14 mil personas con una pantalla para seguir la misa, mientras que también se montarán 7 mil metros cuadrados de pantallas LED.

El papa León XIV irá a Córdoba.

El papa León XIV irá a Córdoba.

En tal sentido, las personas asistentes tendrán accesos de 450 metros de ancho y se utilizarán 12 kilómetros de cables de fibra óptica para reforzar las conexiones debido a la alta asistencia que se espera.

Las actividades en Córdoba tendrán como escenario el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se realizará una vigilia y una misa multitudinaria. Jairo y Jorge Rojas encabezarán la propuesta musical, junto con otros solistas y agrupaciones corales que aportarán un repertorio de raíz popular y religiosa.

Jairo reveló el pedido que recibió para cantar en Córdoba por la visita del papa León XIV

El cantante Jairo detalló cómo recibió la propuesta para cantar el 10 de noviembre en Córdoba en el marco de la visita del papa León XIV a esa provincia, donde brindará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, hará un recorrido en el papamóvil y se reunirá con obispos y sacerdotes.

En diálogo con eltrece, Jairo reconoció su asombro por haber sido convocado por la visita del sumo pontífice a Córdoba y contó que uno de sus hijos fue contactado. "La verdad es que me sorprendió. Yo sabía hace bastante tiempo. Llamaron a mi hijo, en realidad, para preguntarle si podía y si quería participar. Y cuando me lo dijo, le dije: 'Sí, claro, me imagino que le habrás dicho que sí'. Porque además lo llamaron de Córdoba", expresó.

En tal sentido, se refirió a la organización de su presentación: "Había que decidir qué es lo que había que cantar. Era bastante hermética la cosa. Era difícil de decidir porque no teníamos muchas noticias, ¿no? Después, con el tiempo se fueron aclarando las cosas. A mí personalmente no me pidieron ningún repertorio. Lo único, sí me dijeron lo del Ave María, que seguro es lo que la gente espera de mí en un caso como este. Además con mucha mayor razón, porque lo canto desde hace 47 años".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Iconos de dos mundos: el papa León XIV y Bob Dylan en el Vaticano.

El look de Bob Dylan en su encuentro con el papa León XIV desató una ola de memes

El Cottolengo recibe la visita del papa León XIV bajo el lema del respeto y la dignidad humana.

Cottolengo Don Orione: "Que el Papa detenga la mirada en las personas con discapacidad es un signo de esperanza"

Lujá se prepara para recibir al Papa que dará una misa en Plaza Belgrano.

Visita del papa León XIV: reubicarán los históricos puestos de santería de la Plaza Belgrano

El papa León XIV junto a Bob Dylan

El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano mientras prepara su gira en Sudamérica

El kit oficial entregado a los voluntarios de la visita del Papa León XIV. 

Visita del papa León XIV: qué incluye el kit oficial que se entregó a los voluntarios y se hizo viral

Javier Milei junto al papa León XIV.

Milei volvió a celebrar el viaje del papa León XIV a la Argentina: "Que su visita renueve la esperanza"

Rating Cero

Amaia Montero atraviesa un difícil momento.

El dolor de Amaia Montero en plena gira con La Oreja de Van Gogh: "Estoy sufriendo mucho"

El intérprete aseguró que fue convocado para presentarse ante León XIV, pero una denuncia frustró sus planes.

La furia de Axel al revelar que lo bajaron del show para el Papa por una escandalosa acusación: "Le dan espacio a cualquiera"

Iconos de dos mundos: el papa León XIV y Bob Dylan en el Vaticano.

El look de Bob Dylan en su encuentro con el papa León XIV desató una ola de memes

Ron Wood tiene 79 años.

Ron Wood llegó a la Argentina y desató el fervor del público stone

Luciana Bifulco junto a su padre. 

El doloroso pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos

Terrible cruce: Brian Sarminto encaró a Matias Hansen.

Brian Sarmiento protagonizó un escandaloso cruce con un ex Gran Hermano que criticó su rol como padre: "Sos un atrevido"

últimas noticias

Buscamos a los mejores: el afiche de la curiosa convocatoria de la SIDE.

La SIDE confirmó que recibió más de 40.000 solicitudes para su inédita búsqueda de agentes

Hace 2 minutos
Nico Paz dedicó su gol a Jesús de Miguel Alameda.

Video: Nico Paz le dedicó su gol en la Champions League a Jesús de Miguel y emocionó a todos

Hace 26 minutos
Francisco Álvarez Ruiz rompiendo la puerta de la escuela de su víctima. Captura de la filmación con un celular.

Un joven de 22 años cruzó medio país para intentar raptar a una niña de 12 años que acosaba por redes sociales

Hace 37 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 5 de noviembre

Hace 37 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 5 de noviembre

Hace 45 minutos