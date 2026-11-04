Marcha del Orgullo 2026: cómo estará el clima este sábado en la ciudad de Buenos Aires Las lluvias se despedirán el viernes por la tarde para dar paso a un leve descenso de la temperatura y cielos despejados justo a tiempo para la movilización del fin de semana. Por Agregar C5N en









Este sábado se espera un sábado fresco y despejado en Buenos Aires.

Las condiciones meteorológicas acompañarán la celebración de la 35ª edición de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires este sábado 7 de noviembre. Tras el paso de la lluvia que se espera para el viernes, el fin de semana se iniciará con un clima muy favorable para las actividades al aire libre, destacándose por cielos con nubes y claros que darán paso a momentos despejados y soleados a lo largo de toda la jornada.

En cuanto a las marcas térmicas, se espera un leve descenso de la temperatura con valores mínimos situados entre los 11°C y 16°C, mientras que las máximas oscilarán de forma agradable entre los 20°C y 26°C. La jornada resultará placentera para marchar, ya que la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, con registros mínimos de apenas entre el 1% y el 8%, descartando cualquier riesgo de lluvias significativas.

El único factor a tener en cuenta durante el evento será el comportamiento del viento, que soplará moderado desde el sector sur y suroeste con velocidades estimadas entre 21 y 47 km/h, acompañados por posibles ráfagas eventuales.

Vista aérea de la Marcha del Orgullo en la 9 de Julio. Web En definitiva, el sábado ofrecerá un marco primaveral fresco, despejado y sin lluvias, ideal para la concurrencia masiva a la tradicional movilización en las calles porteñas.

Marcha del Orgullo 2026: cómo llegar a Plaza de Mayo y al Congreso Ante la gran concentración de asistentes esperada para la movilización, la organización del evento recomendó utilizar el transporte público como la opción más rápida y sustentable para trasladarse hacia el centro porteño. El recorrido principal conectará Plaza de Mayo con el Congreso de la Nación, por lo que el esquema de colectivos y subte estará optimizado para facilitar el acceso a los diferentes puntos del trazado.

La red de subterráneos funcionará como el eje primordial de movilidad, ofreciendo alternativas directas a través de cinco líneas: Línea A : estaciones Congreso, Lima y Plaza de Mayo.

: estaciones Congreso, Lima y Plaza de Mayo. Línea B : estación Carlos Pellegrini.

: estación Carlos Pellegrini. Línea C : estación Avenida de Mayo.

: estación Avenida de Mayo. Línea D : estación Catedral.

: estación Catedral. Línea E: estación Bolívar. En cuanto al servicio de colectivos, se mantendrán operativas las líneas que transitan por los corredores del Metrobus 9 de Julio y del Metrobus del Bajo, permitiendo la llegada desde distintos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Dado que habrá restricciones vehiculares en el perímetro del recorrido, se aconseja consultar con anticipación las desviaciones temporales de las unidades para planificar el viaje sin demoras.