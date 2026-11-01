¿Superclásico pasado por agua? El pronóstico para la tarde en La Boca El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en 13 distritos, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, donde habrá abundantes precipitaciones a la hora del pitazo inicial. Por Agregar C5N en









Superclásico bajo la lluvia en el Torneo Inicial 2014. Télam

Los ojos del país se posan desde temprano en el pronóstico del clima para saber qué ocurrirá en La Bombonera, donde Boca y River se enfrentan desde las 15 en un nuevo Superclásico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con tormentas en buena parte del país, lo que llevó a emitir alerta amarilla en trece distritos, entre los que se encuentra el barrio de La Boca.

El organismo emitió aviso amarillo por viento zonda en la franja precordillerana de San Juan y noroeste de La Rioja, con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. También hay alerta por viento en el sur de Chubut, con ráfagas desde el oeste de hasta 90 km/h.

Pero el gran protagonista de este domingo será la tormenta. El SMN lanzó aviso amarillo en el centro y sur de Formosa, norte de Misiones, este de Mendoza, la totalidad del territorio de San Luis, norte de Córdoba, centro de La Pampa, centro de Santa Fe, centro y sur de Entre Ríos y los dos tercios norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, noeste de La Pampa y noroeste bonaerense, la gravedad del escenario trepa a alerta naranja, área que será afectada por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden excederse en forma puntual.

Trece distritos bajo alerta meteorológica en el inicio de noviembre. SMN Alerta amarilla por tormentas: el pronóstico del clima para el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores En el marco del alerta meteorológico durante la tarde y la noche en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo anticipa una jornada dominical con abundantes precipitaciones (entre 20 y 50 mm), vientos leves y temperatura agradable, entre 18° y 24°.

La semana continuará con el termómetro por encima de los 22° en las máximas diarias, con una inestabilidad en el cielo que irá manifestándose a través de lluvias y nubosidad variable con el correr de los días. Domingo de tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN Noticia en desarrollo.-