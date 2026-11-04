4 de noviembre de 2026 Inicio
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Buenos Aires amaneció con neblina y chaparrones: continúa activa la alerta por tormentas en 8 provincias

La jornada del miércoles amaneció con nubosidad y baja visibilidad en el AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y granizo para varias localidades de Argentina. A pesar del mal tiempo, las máximas treparán a los 25 grados.

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Buenos Aires amaneció con neblina en varias localidades. 

Buenos Aires amaneció con neblina en varias localidades. 

Buenos Aires amaneció con bancos de niebla y chaparrones intermitentes en algunas localidades. Pese a estas condiciones, la humedad y las temperaturas templadas se harán sentir durante la jornada, con máximas que rondarán los 25 grados. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para 8 provincias de Argentina.

La jornada del martes 3 de noviembre estará inestable a partir de las 14 horas.
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Las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca están bajo alerta por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes.

Estas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

Las nieblas y el mal tiempo se extiende no solo en Buenos Aires, sino también en sectores como Santa Fe, durante las primeras horas del día la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomentó circular con precaución en "rutas y accesos de las regiones sur, centro y norte, se encuentran con calzadas húmedas, resbaladizas y con banquinas inestables por la presencia de lluvias y lloviznas de variada intensidad".

Desde Meteored informaron que el avance de un frente frío "favorecerá el desarrollo de tormentas en La Pampa, el sudoeste bonaerense y, de manera más aislada, en San Luis. En el sur de Cuyo podría registrarse un episodio de viento zonda".

Pronóstico extendido para CABA: cómo estará el tiempo

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa una jornada de miércoles con bancos de niebla durante la mañana y chaparrones aislados por la tarde. La temperatura máxima llegará a los 25° y la mínima será de 16°. Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

Captura del SMN.

Captura del SMN.

Para el jueves se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo despejado durante toda la jornada. Será uno de los días más cálidos del período, con una temperatura máxima de 26° y una mínima de 14°. No hay probabilidades de lluvia.

El viernes comenzará con cielo parcialmente nublado, pero las condiciones desmejorarán hacia la tarde y la noche, cuando podrían registrarse chaparrones. La temperatura oscilará entre los 17° y los 22°. Además, se prevén vientos más intensos, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

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