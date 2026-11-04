Flor de la V repudió el ataque transodiante en Palermo: "Podría haber sido una tragedia"

En diálogo con Jorge Rial en Argenzuela, la conductora vinculó la agresión a mujeres trans con la impunidad y advirtió que los mensajes discriminatorios que bajan desde el poder alimentan un clima de hostilidad que termina por trasladarse a las calles.

Flor de la V se refirió a los discursos de odio y cómo estos determinan un comportamiento agresivo contra la comunidad trans y otras minorías.

La conductora Flor de la V analizó lo sucedio en los Bosques de Palermo en torno al ataque contra mujeres trans , afirmó que todo podría haber terminado en una tragedia y vinculó el hecho con la falta de medidas frente a la discriminación contra su colectivo. Además, reconoció que tiene miedo por el aumento de las agresiones.

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Durante una entrevista con Jorge Rial y el equipo de Argenzuela, por la pantalla de C5N, la comunicadora explicó por qué considera que ocurrió la agresión, apuntó a la impunidad como una condición que facilita estos hechos y afirmó: "Cuándo me preguntan '¿Por qué creés que lo hicieron?'. Porque pueden, porque no tiene consecuencias, porque saben que discriminar a una persona trans está al alcance de la mano".

En ese sentido, remarcó que los mensajes de odio derivan en este tipo de episodios: "Cuando los discursos de odio se reproducen desde lo más alto del poder y después bajan a las redes sociales, van pavimentando este asfalto donde va a florecer todo este odio que después se traslada a la calle".

Además, reclamó un límite colectivo y cuestionó la reacción de la dirigencia política: "La caza de personas trans debería ser repudiada". También señaló que aguardaba un pronunciamiento de los referentes y lamentó que la respuesta llegara tarde, pese a la gravedad de lo acontecido, que no podía pasar inadvertido.

La conductora comparó sus condiciones de vida con las de otras integrantes de la comunidad y reconoció que cuenta con trabajo, profesión, familia y un techo, recursos que, según dijo, están lejos de las posibilidades reales de muchas compañeras: "Imaginate si yo tengo miedo que soy privilegiada", planteó.

Flor de la V expresó su repudio a los ataques transfóbicos en los Bosques de Palermo. C5N (captura de video)

Flor de la V sobre el ataque transodiente en Palermo: "La violencia digital pasó a la calle"

Flor de la V describió los riesgos cotidianos de las mujeres trans cuando salen a trabajar. "No tengo que pararme en la calle con la incertidumbre de no saber si me subo a un auto y me terminan matando", dijo, y definió ese escenario como "un caldo de cultivo para que suceda cualquier cosa".

Al analizar el clima social, Flor de la V sostuvo que los mensajes de hostilidad que circulan en internet se traducen en ataques presenciales y resumió ese pasaje con una frase: "La violencia digital pasó a la calle", al tiempo que cuestionó el trato del Gobierno hacia las minorías.

La conductora también cuestionó "la crueldad que está teniendo el gobierno desde que asumió con todas las minorías". En su análisis, señaló que los discursos de odio "se reproducen desde lo más alto del poder" y luego llegan a las redes sociales, donde se multiplican antes de expresarse en la vía pública.

Flor de la V reclamó una reforma legal y pidió que el Congreso discuta el alcance de los discursos discriminatorios: "Nos merecemos que se vote una nueva ley antidiscriminatoria que contemple los discursos de odio. Tengamos una discusión seria y que el Congreso empiece a trabajar", sin más demoras.

También apuntó contra la naturalización de la discriminación en los medios de comunicación y describió el desgaste cotidiano que implica enfrentar esos mensajes: "Cada año y cada día tengo que estar pidiendo permiso para existir, tengo que salir de mi casa con una armadura", expresó durante la entrevista.

Por último, llamó a reconocer la exclusión que atraviesa la comunidad y advirtió que el problema excede a las personas trans. "¿Cuántas personas trans te cruzás en la calle? No formamos parte de esta sociedad", planteó, y agregó: "Hoy vienen por nosotras, pero van por todas la minorías".

Finalmente, Flor de la V convocó a marchar: "Creo que por eso es importante que salgamos este sábado a marchar. Cuándo nos preguntan qué es el orgullo, el orgullo es no tener miedo de ser, de existir, de caminar por la calle. Por eso mas que nunca hago esta convocatoria pública y todos a la calle".