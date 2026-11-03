3 de noviembre de 2026 Inicio
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Regresan las lluvias y la inestabilidad a Buenos Aires: hay alerta amarilla y naranja por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos para 10 provincias de Argentina. A pesar de las temperaturas primaverales, que se mantendrán cerca de los 22 grados, se espera que las precipitaciones arriben durante la tarde/noche. ¿Cómo estará el clima los primeros días de noviembre?

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La jornada del martes 3 de noviembre estará inestable a partir de las 14 horas.

La jornada del martes 3 de noviembre estará inestable a partir de las 14 horas.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas, viento y lluvia para 15 provincias de Argentina. A pesar de que el sol regresó durante el fin de semana y las temperaturas agradables cercanas a los 22 grados, el mal tiempo regresará a Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el último domingo.
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Las provincias deMisiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro están bajo alerta por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Mientras que Neuquén será afectado por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. En regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Por último en el caso de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca están bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires: a qué hora se cae el cielo

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa jornadas con temperaturas agradables, nubosidad variable y algunas precipitaciones durante los próximos días. Este martes 3 se espera una máxima de 22° y una mínima de 17°. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche aumentarán las probabilidades de lluvias y tormentas, con valores de entre el 40% y el 70%.

Para el miércoles 4 se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. La jornada comenzará con lluvias durante la mañana, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde mejorarán las condiciones, con cielo parcialmente nublado y baja posibilidad de lluvias. Durante la noche estará mayormente nublado, pero sin precipitaciones significativas.

El jueves 5 será el día más cálido del período, con una máxima que alcanzará los 26° y una mínima de 14°. Se espera una jornada con buenas condiciones meteorológicas, cielo mayormente soleado y sin probabilidades de lluvia tanto durante la mañana como por la tarde y la noche.

Para el viernes 6 se anticipa un nuevo descenso de la temperatura máxima, que llegará a los 22°, mientras que la mínima será de 17°. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y las condiciones se mantendrán estables. Sin embargo, hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad y se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

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