4 de noviembre de 2026 Inicio
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El Banco Central retomó la compra de dólares, pero sumó apenas u$s9 millones

La autoridad monetaria volvió a adquirir divisas internacionales en el mercado cambiario, en una jornada donde las reservas aumentaron u$s142 millones impulsadas por el repunte del oro y el dólar mayorista cedió cinco pesos.

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La entidad monetaria volvió a comprar dólares en este mes.

La entidad monetaria volvió a comprar dólares en este mes.

Tras completar las primeras dos ruedas de noviembre sin intervención en el mercado oficial de cambios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir divisas este miércoles con una compra de u$s9 millones. Esta cifra representó el 1,3% del volumen operado en el segmento de contado, donde se negociaron u$s698,3 millones. El resultado positivo cortó la racha de dos jornadas consecutivas sin intervención oficial y significó la primera adquisición neta del mes.

La autoridad monetaria venía de dos meses flojos en términos de compra de dólares.
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Pese al acotado volumen de divisas absorbidas por la entidad monetaria, las reservas internacionales brutas registraron un incremento diario de u$s142 millones, alcanzando un total de u$s50.435 millones. La mejora estuvo impulsada principalmente por la recuperación del oro, cuya cotización avanzó entre un 3,30% y un 3,45% hasta los u$s4.075 por onza, lo que generó un impacto positivo estimado en u$s250 millones sobre los activos del BCRA. Este movimiento se dio en un contexto internacional de debilitamiento global del dólar tras las elecciones legislativas en Estados Unidos.

En el segmento cambiario oficial, el dólar mayorista interrumpió la tendencia alcista de las jornadas previas y retrocedió $5 (un 0,3%), cerrando en $1.546. Por su parte, la cotización minorista en el Banco Nación finalizó en $1.570 para la venta, mientras que el dólar blue o libre cotizó en $1.560. En el ámbito financiero, el dólar MEP avanzó a $1.584,76 y el contado con liquidación (CCL) subió a $1.712,21, ampliando el canje entre ambas cotizaciones a 8,04%.

El ritmo de compras de la autoridad monetaria mostró una desaceleración respecto a los meses previos. Mientras que en octubre el saldo acumulado de adquisiciones ascendió a u$s1.396 millones -con un promedio diario de u$s66 millones-, los últimos días del mes anterior comenzaron a reflejar una mayor demanda privada de cobertura por vencimientos y volatilidad regional. No obstante, desde el inicio del programa monetario en enero de 2026, el BCRA suma compras por u$s15.973 millones, superando la meta anual de u$s10.000 millones pautada con el FMI.

De cara a las próximas semanas, los operadores observan si la autoridad económica logrará consolidar la tendencia compradora durante el último bimestre del año. En ese período se prevé el ingreso de divisas derivado de la cosecha de trigo, exportaciones energéticas y liquidaciones corporativas, recursos que deberán equilibrarse con la demanda privada de cobertura y los vencimientos de deuda del Tesoro. La rueda de este miércoles brindó una señal de estabilización, aunque el volumen de acumulación aún dista del ritmo registrado semanas atrás.

La evolución de las reservas internacionales del Banco Central.

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