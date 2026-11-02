Alerta amarilla por tormentas en ocho provincias en el comienzo de la semana El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes pasado por agua en dos grandes zonas del país, luego de las fuertes lluvias del fin de semana. Por Agregar C5N en









Córdoba, una de las ciudades con alerta amarilla por tormentas. SMN

Comienza una nueva semana y, de a poco, la primavera va diciendo presente. Tras una madrugada de furiosas tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el lunes continúa con humedad y ascenso de temperatura, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en ocho provincias.

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas en el centro y sur de Formosa, sur de Chaco, norte de Corrientes y la totalidad del territorio de Misiones. Hay otro foco en el centro del país, que afecta al sur de La Rioja, centro y sudoeste de Córdoba, centro y norte de San Luis y oeste de La Pampa.

Ambas zonas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Ocho provincias bajo alerta meteorológica por tormentas este lunes. SMN Sin alertas: el pronóstico para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa una jornada de lunes cálida y húmeda, con cielo nublado, ocasionales precipitaciones y temperatura entre 17° y 25°, luego de una madrugada con fuertes tormentas.

La semana continuará con tormentas el martes, seguidas de un ascenso de temperatura con mayor presencia del sol en el cielo, con nueva probabilidad de lluvias hacia el viernes.

Comienzo de semana inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN