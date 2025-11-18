Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Trenes Argentinos puso a la venta los pasajes de enero y ofrece descuentos para compras online a la ciudad balnearia. También están disponibles otros destinos de larga distancia, como Junín y Bragado.

Trenes Argentinos informó que se encuentra habilitada la venta de pasajes de tren de larga distancia para la temporada de verano, para adquirir boletos para los servicios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, Junín y Bragado durante diciembre, enero y febrero del verano 2026.

"Los boletos ya se pueden adquirir a través de la web oficial o en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias" , indicó Trenes Argentinos en un comunicado, donde se indica que quienes adquieran los boletos de manera online contarán con un 10% de descuento en el valor total . En tanto, los jubilados tienen un beneficio especial que les permite acceder a un 40% de descuento en la compra de sus pasajes.

En el comunicado, Trenes Argentinos recordó que "desde el 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre , los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves ; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves".

Los precios de los pasajes cambian según la fecha en la que se quiera viajar:

Durante la temporada de verano y a la espera de gran caudal de turistas, Trenes Argentinos reforzará el cronograma de viajes:

Hasta el 11 de diciembre, los horarios disponible son:

Lunes a viernes 7:30 y 14:17 desde Buenos Aires a Mar del Plata.

Lunes a viernes de 1:11 y 14:21 de Mar del Plata a Buenos Aires.

A partir del 12 de diciembre, el cronograma cambia:

Lunes a viernes 6:04, 11:21 y 17:08 de Buenos Aires a Mar del Plata.

Sábados 6:12, 11:33 y 17:13 de Buenos Aires a Mar del Plata.

Lunes a viernes 1:11, 14:21 y 16:10 de Mar del Plata a Buenos Aires.

Sábados 1:11, 14:34 y 16:19 de Mar del Plata a Buenos Aires.

Cómo sacar un pasaje a Mar del Plata

Ingresá al sitio de ventas de Trenes Argentinos

Indicá si querés sacar pasajes solo ida o ida y vuelta.

Elegí tu origen y destino, las fechas de viaje y la cantidad de adultos o niños. Para jubilados y personas con Certificado Único de Discapacidad hay descuentos.

Ingresá el código captcha en pantalla.

Selecciona tu horario de preferencia y luego, el botón “Continuar”

Completá el formulario de datos personales, selecciona asientos y aceptá los términos y condiciones.

Por último, el sistema arrojará el formulario para el pago con tarjeta u otros medios.

Trenes a Bragado y Junín con tarifas competitivas

Durante diciembre, enero y febrero, los servicio Buenos Aires-Bragado tendrá una frecuencia de tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:55. La tarifa de los pasajes van desde los $ 7.500 en primera y desde $9.000 en categoría pullman. El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

En cuanto al recorrido Buenos Aires-Junín, durante diciembre, enero y febrero habrá un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados. Según Trenes Argentinos, el precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje y habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se puede ingresar al sitio web.

El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins, sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.