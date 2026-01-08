Mar del Plata: pronostican una temporada muy floja para los teatros El empresario Carlos Rottemberg analizó el flujo de espectadores durante el inicio del verano y prevé una caída del 15% en la audiencia teatral de aquí hasta marzo. Atribuyó la baja a factores climáticos, el contexto cambiario y un calendario de feriados más acotado que 2025. Por + Seguir en







Las cifras de diciembre y principios de enero funcionan como un "boca de urna" que permite adelantar el balance final de marzo.

El productor teatral Carlos Rottemberg, con 48 años de trayectoria en Mar del Plata, proyectó una caída del 15% en la concurrencia global de espectadores para la temporada 2025/2026. El informe surge del análisis de las seis salas que gestiona, tras auditar los datos de diciembre y la primera semana de enero.

Según el empresario, las cifras actuales y la preventa de febrero funcionan como un "boca de urna" que permite adelantar el balance final de marzo. Esta merma se fundamenta en una menor afluencia turística general, motivada por el incremento de viajes de argentinos al exterior debido al cambio de moneda favorable.

Rottemberg señaló que el inicio del ciclo se vio afectado por un diciembre con pocos estrenos y una ola de calor inusual que alejó al público de las actividades en espacios cerrados. "En una ciudad balnearia la playa es el principal atractivo y el clima un factor determinante", explicó al diario La Capital de Mar del Plata sobre el comportamiento del consumo.

carlos rottembergjpg.jpg Carlos Rottemberg: La grieta es un filón para muchos políticos, periodistas y actores En su análisis, destacó que el factor meteorológico fue errático, obligando a modificar los sistemas de climatización de las salas tres veces en doce días. Esto contrasta con el inicio de 2025, cuando un clima más fresco durante diciembre y Reyes favoreció la asistencia temprana a los teatros.

El impacto de un calendario acotado y los "Precios Amigables" Para el productor, el factor decisivo para el balance final será la brevedad del período de mayor afluencia, ya que la temporada "alta" se reducirá a solo ocho semanas. "El principal parámetro a evaluar para el balance final será lo acotado de la temporada", subrayó el empresario sobre el cronograma estival.