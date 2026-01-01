Insólito: su familia lo buscaba hace 20 días y apareció dando una nota en un móvil en Mar del Plata Se trata de Maximiliano Echarri, de 26 años, quien había viajado desde Bahía Blanca hasta la Costa bonaerense en busca de trabajo. Contó que perdió contacto con su familia "por el robo de su celular". Por + Seguir en







Echarri sorprendió a todos al aparecer en un móvil de un medio marplatense.

Un joven de 25 años que era buscado por la Policía de Mar del Plata hace 20 días apareció insólitamente durante un móvil en vivo de un medio local. Se trata de Maximiliano Echarri quien estaba desaparecido desde el 10 de diciembre pasado y fue encontrado sano y salvo de una manera particular: "Muchísimas gracias a todos. Soy de Bahía Blanca y mi familia me estaba buscando, salí en las noticias”, expresó.

"Agradezco a la gente de Mar del Plata que hicieron lo posible para que pueda comunicarme. Hay gente mala que me robó el celu. Me pude contactar con mi familia después de diez días y pudieron saber que yo estoy bien", contó Echarri, que había viajado desde Bahía Blanca hasta la ciudad costera el 1º de diciembre para buscar trabajo, pero había perdido contacto con su familia diez días después.

El hecho sucedió mientras el medio local Mar del Plata Web, con el cronista Adrián Maucci realizaba entrevistas a los vecinos y turistas que se encontraban en la rambla para celebrar el comienzo de año. Hasta que fue sorprendido por el muchacho bahiense, quien comentó que cuando llegó a la ciudad le robaron y que por ese motivo no pudo comunicarse con la familia y amigos.

echarri mar del plata Susana Schechtel, su madre, había realizado la denuncia en la Policía de Bahía Blanca, tras más de 20 días sin novedades, por averiguación de paradero. "Hace rato que no sabemos nada de él y estamos preocupados", pedían sus familiares desde las redes. Lo concreto es que el paradero del joven de 25 años era incierto.

La causa había quedado en manos de la UFIJ N°20 de Bahía Blanca, con intervención de la Comisaría Cuarta y la Subcomisaría Harding Green, desde donde se dispuso la difusión de fotos y videos del joven para facilitar su localización.