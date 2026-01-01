1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Insólito: su familia lo buscaba hace 20 días y apareció dando una nota en un móvil en Mar del Plata

Se trata de Maximiliano Echarri, de 26 años, quien había viajado desde Bahía Blanca hasta la Costa bonaerense en busca de trabajo. Contó que perdió contacto con su familia "por el robo de su celular".

Por
Echarri sorprendió a todos al aparecer en un móvil de un medio marplatense.

Echarri sorprendió a todos al aparecer en un móvil de un medio marplatense.

Un joven de 25 años que era buscado por la Policía de Mar del Plata hace 20 días apareció insólitamente durante un móvil en vivo de un medio local. Se trata de Maximiliano Echarri quien estaba desaparecido desde el 10 de diciembre pasado y fue encontrado sano y salvo de una manera particular: "Muchísimas gracias a todos. Soy de Bahía Blanca y mi familia me estaba buscando, salí en las noticias”, expresó.

Mar del Plata: clausuraron el geriátrico donde golpearon brutalmente al jubilado
Te puede interesar:

Mar del Plata: clausuraron el geriátrico donde golpearon brutalmente al jubilado

"Agradezco a la gente de Mar del Plata que hicieron lo posible para que pueda comunicarme. Hay gente mala que me robó el celu. Me pude contactar con mi familia después de diez días y pudieron saber que yo estoy bien", contó Echarri, que había viajado desde Bahía Blanca hasta la ciudad costera el 1º de diciembre para buscar trabajo, pero había perdido contacto con su familia diez días después.

El hecho sucedió mientras el medio local Mar del Plata Web, con el cronista Adrián Maucci realizaba entrevistas a los vecinos y turistas que se encontraban en la rambla para celebrar el comienzo de año. Hasta que fue sorprendido por el muchacho bahiense, quien comentó que cuando llegó a la ciudad le robaron y que por ese motivo no pudo comunicarse con la familia y amigos.

echarri mar del plata

Susana Schechtel, su madre, había realizado la denuncia en la Policía de Bahía Blanca, tras más de 20 días sin novedades, por averiguación de paradero. "Hace rato que no sabemos nada de él y estamos preocupados", pedían sus familiares desde las redes. Lo concreto es que el paradero del joven de 25 años era incierto.

La causa había quedado en manos de la UFIJ N°20 de Bahía Blanca, con intervención de la Comisaría Cuarta y la Subcomisaría Harding Green, desde donde se dispuso la difusión de fotos y videos del joven para facilitar su localización.

El joven, finalmente, finalizó el móvil relatando que piensa quedarse en la ciudad balnearia y que actualmente cuida y lava autos en la vía pública: Buso trabajo en blanco”.

Mirá el insólito momento que se vivió en un móvil en Mar del Plata

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La joven desaparecida se llama Romina Duré.

Recoleta: desesperada búsqueda de una joven desaparecida desde el miércoles

Acusan al argentino de haber increpado a los trabajadores de forma agresiva.

Un turista argentino en Brasil protestó por el precio del choclo y los vendedores le dieron una paliza

play

Tragedia en Palermo: un jubilado quedó con el 70% de su cuerpo quemado tras un incendio provocado por un ventilador

Momentos de tensión se vivieron en Fortaleza.

Escándalo en Brasil: un futbolista argentino envuelto en una pelea salvaje durante Año Nuevo

En la lancha también se encontraba el cadáver de un animal vacuno.

Video: encuentran a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Yésica Loreley Quevedo tiene un emprendimiento de colchonetas. 

Quién es la mujer que mató a un peatón en Nordelta: yoga, redes sociales y una fianza polémica

Rating Cero

Hay shows confirmados hasta noviembre.

Música en vivo: 2026 arranca con una agenda repleta de shows internacionales

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 
play

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Maxi López compartió fotos junto a su hijo recién nacido, Lando.

Maxi López mostró fotos de su hijo recién nacido, Lando, y anunció su retiro de las redes sociales

últimas noticias

Javier Milei durante su última visita a Córdoba.

Milei comienza 2026 con recorridas por las provincias: Córdoba y Buenos Aires serán las primeras paradas

Hace 1 hora
Luis Caputo, ministro de Economía, junto a Santiago Bausili, presidente del BCRA.

El Gobierno pone en marcha el nuevo régimen cambiario bajo presión por los vencimientos de deuda

Hace 1 hora
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 2 de diciembre

Hace 2 horas
El futbolista de 19 años fue trasladado a Alemania.

Tragedia en Suiza: quién es el futbolista que sufrió heridas de gravedad y lucha por su vida

Hace 2 horas
Acusan al argentino de haber increpado a los trabajadores de forma agresiva.

Un turista argentino en Brasil protestó por el precio del choclo y los vendedores le dieron una paliza

Hace 2 horas