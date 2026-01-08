9 de enero de 2026 Inicio
Una fábrica multinacional de papas fritas cerró su planta en Munro y despidió a 100 empleados

Lamb Weston, compañía de origen estadounidense y la principal elaboradora de papas fritas congeladas en todo el mundo, concentrará su producción en la planta que tiene en Mar del Plata, la más grande de Latinoamérica.

Lamb Weston es la principal productora de papas fritas congeladas en el mundo. En el país

La empresa multinacional Lamb Weston, la principal productora de papas fritas congeladas en todo el mundo, anunció este jueves que cerrará su fábrica ubicada en la localidad bonaerense de Munro y que serán despedidos un total de 100 empleados como parte de su reorganización del negocio internacional.

El año pasado, la compañía que tiene su casa matriz en Estados Unidos anunció una inversión de u$s320 millones para poner a punto una nueva fábrica en el Parque Industrial de Mar del Plata. La planta, que fue inaugurada en octubre pasado, es la más grande de toda Latinoamérica y que abastece de sus papas fritas congeladas a toda la región. A partir de ahora, Lamb Weston concentrará toda su producción en el predio de la costa bonaerense.

El negocio principal de Lamb Weston en Argentina es la exportación de su producción, ya el 80% de sus papas fritas son enviadas a diferentes clientes latinoamericanos. En cuanto al consumo interno, le proveen a mayoristas y restaurantes. Precisamente, la decisión de la empresa de cerrar su fábrica en Munro y despedir a 100 de sus empleados consiste en enfocarse en lo que respecta al mercado exterior.

Según Sylvia Wilks, la directora de la cadena de suministro de Lamb Weston, "estas acciones forman parte de nuestra estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad y fortalecer la eficiencia operativa en toda nuestra red global de manufactura". "Nos permite priorizar inversiones que modernicen los activos físicos y mantengan las operaciones eficientes, resilientes y preparadas para el crecimiento futuro”, agregó.

Además del cierre en Munro, la empresa anunció que reducirá de manera temporal la operación de una línea productiva en los Países Bajos.

