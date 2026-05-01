Fin de semana pasado por agua: rige una alerta naranja por tormenta para 6 provincias

Mayo comenzó con bajas temperaturas y lluvias en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fenómenos acompañados de intensa actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo.

Mayo comenzó con bajas temperaturas y una alerta naranja por tormentas , según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Durante la jornada del viernes el norte del país será afectado por precipitaciones acompañadas de intensa actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa . Estas áreas se verán afectadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Además, en el territorio de Neuquén y Mendoza rige otra alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

En esa línea, desde Meteored informaron que durante el fin de semana ingresó " una masa de aire frío que ya se instaló sobre el centro y norte del país".

Por lo que se registra una "mayor amplitud térmica, con mañanas frías, incluso con heladas en zonas rurales, y tardes con leve recuperación térmica, especialmente sobre el centro del país", añadieron.

¿Llueve en CABA? El pronóstico extendido para el fin de semana largo

Para lo que resta de este viernes 1, la atención está puesta en la inestabilidad. Se esperan lluvias aisladas durante la tarde con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y 40%, acompañadas de una máxima de 25°. Sin embargo, este será el último día de calor moderado; a partir de la noche la nubosidad persistirá y dará paso a un frente que cambiará las condiciones drásticamente hacia el fin de semana.

caba 1-5-26 Captura del SMN.

El verdadero protagonismo se lo lleva el marcado descenso térmico y el viento. El sábado sentiremos ráfagas intensas de entre 42 y 50 km/h, lo que hará que la máxima apenas roce los 18°. El pico de frío llegará la mañana del domingo 3, con una temperatura mínima de apenas 6°, la más baja de todo el periodo. Si bien el cielo se despejará hacia el lunes y martes, permitiendo un leve ascenso de las máximas hasta los 23°, las mañanas seguirán siendo frescas, consolidando un escenario plenamente otoñal para la Ciudad.