3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Viviam Perrone explica la carta a León XIV: "No mendigamos una reunión, solo una oración"

La fundadora de Madres del Dolor aclaró que no buscan una audiencia formal con el Sumo Pontífice, sino un gesto de acompañamiento espiritual para "las almas que fueron arrebatadas".

Marina Hermoso
Por
Marina Hermoso
La referente de Madres del Dolor explicó por qué no solicitaron una audiencia con el Pontífice.

La referente de Madres del Dolor explicó por qué no solicitaron una audiencia con el Pontífice.

Redes sociales

En el marco de la visita esperada de León XIV a la Argentina, un grupo de familiares de víctimas de delitos e inseguridad en nuestro país, encabezados por la mamá de Kevin Sedano (fallecido en un siniestro vial), Viviam Perrone, enviaron una carta abierta al Sumo Pontífice. “No me pareció seguir mendigando una reunión; solo pedimos una oración para las almas que fueron arrebatadas”

Lali se manifestó contra el episodio violento.
Te puede interesar:

Lali repudió el ataque a mujeres trans en Palermo: "Total normalidad y silencio"

El escrito, respaldado por distintos referentes de la lucha contra la impunidad, apela a la sensibilidad del líder de la Iglesia Católica pero sin pedirle un espacio en una agenda apretada.

"No me pareció seguir mendigando una reunión, como ya mendigamos justicia”, detalló Perrone a C5N, al explicar las razones por las cuales decidieron escribir este comunicado y abstenerse de juntar firmas para ser recibidos en audiencia con el Papa, como hicieron otras instituciones.

Los activistas hacen un llamado de atención a la Iglesia y a la sociedad misma, con un reflexión sobre la contención que reciben las familias golpeadas por el crimen. “Jesús no se olvidó de nosotros, pero a veces la Iglesia sí”, advirtieron en el escrito, marcando el desamparo frente a las visitas pastorales que realiza generalmente el Santo Padre a los penales para llevar esperanza a quienes cumplen una condena.

En este sentido, quienes firmaron aclararon que no buscan privilegios, sino el mismo nivel de empatía hacia quienes sufren las consecuencias de la criminalidad:

“Nosotros, los abajo firmantes, familiares de víctimas de delitos, alzamos nuestra voz para solicitar que la Iglesia, a través de su líder, el Papa León XIV, sea también ejemplo de contención y acompañamiento para quienes debemos vivir con una condena que no elegimos: la de perder a nuestros seres amados como consecuencia de acciones criminales. No es nuestra intención ocupar el tiempo del Sr. Pontífice ni solicitar una reunión con él (...) Jesús lavó los pies de quienes eran rechazados y marginados. Se acercó a quienes sufrían y necesitaban consuelo. Nosotros muchas veces también nos sentimos olvidados y desechados por la sociedad y la Justicia”, detalla el documento.

Un reclamo guiado por la fe y el duelo

Viviam Perrone, fundadora en 2004 de la Asociación Civil Madres del Dolor, tras el asesinato de su hijo Kevin Sedano, de 14 años, atropellado por Eduardo Sukiassian, hecho por el que murió días después en el hospital local, detalló que la fuerza que impulsa a las familias a continuar en pie está en el recuerdo de sus hijos, hermanos y cónyuges.

“El significado que tiene es que siempre estamos pidiendo que nuestros ‘ángeles’ estén descansando en paz, ya que no les permitieron seguir viviendo la vida feliz que tenían. Si es que existe un cielo donde ellos puedan estar, estamos seguros de que están ahí. Lo que pedimos es que realmente esa oración sea para sus almas, para que puedan estar en paz, y para los familiares de víctimas, para que sigamos teniendo fuerzas hasta el día que nos encontremos con ellos”, explicó a C5N la activista.

Entre los acompañantes del escrito figuran destacados referentes de la lucha por la justicia en Argentina:

  • Viviam Perrone (mamá de Kevin Sedano)

  • Jimena Adúriz (mamá de Ángeles Rawson)

  • Guillermo Bargna y Victoria Gil (padres de Soledad Bargna)

  • Alberto Lebbos (papá de Paulina Lebbos)

  • Isabel Yaconis (mamá de Lucila Yaconis)

  • Nora Iglesias (mamá de Marcela Iglesias)

  • Marcela Smoulenar y Ottaviano Ricardo (padres de Cristian Ottaviano)

  • Sandra Pérez (mamá de Zaira Rodríguez)

  • Mónica Pueblas (mamá de Lety Allo)

  • Silvia Fredes (mamá de Martina Miranda)

  • Nelvi Volders (mamá de Sofía Osswald)

  • Stella González y Marcelo Miranda (padres de Agustín Miranda)

  • Silvia González (mamá de Sacha Iván Viguera)

  • Andrea Rondanina (mamá de Anita Peralta Rondanina)

  • Sabrina Mascarello (mamá de Lucas Emanuel Peralta Luna)

  • Carolina Palacios (madre de Salvador Tomás)

  • Javier Forastieri (papá de Damián Forastieri)

  • Estela Fernández (mamá de Nicolás Naddeo)

  • Ana Paola Iannone (hermana de Gisela Iannone)

  • María Angélica Guaraz (mamá de Lautaro Juárez)

  • Eva Verónica Moreira y Jorge Gabriel Delgado (abuelos de Mateo Leonel Delgado)

  • Silvia Riedel (mamá de Martín Torres Riedel)

  • Alejandro Ferreyra (papá de Matías)

  • Mónica Jenkins (mamá de Fran Murcia)

  • Alejandra Otero (mamá de Vito Otero)

  • Miriam Sonia Méndez (esposa de Hugo Ramón Fuenzalida — Salta)

  • Susana Lazzaro (mamá de Federico D. G. Aguirre Lazzaro)

  • Gabriela Casco (mamá de Ramiro Pizzolato)

  • Juliana Belén Pólvora (mamá de Kiara Neira)

  • Lorena Rivero (mamá de Matías Durán — Lomas de Zamora)

  • Silvia Elena Servera, Sergio José Roldán y María Candela Roldán (mamá, papá y hermana de Juan Ignacio Roldán — CABA)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.

León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita

El Papa León XIV a la izquierda. A la derecha, Javier Milei.

El Papa León XIV en Argentina: Javier Milei será protagonista en la recepción y en la despedida

Sofía Rozen en la peregrinación a Luján 2026.
play

Conoció a Francisco y se tatuó sus máximas: hoy es voluntaria para la visita del papa León XIV

León XIV junto con Francisco.

Cómo era el vínculo del papa León XIV con Francisco

Los representantes de Toyota junto al nuncio 

Toyota presentó el papamóvil que León XIV usará en Argentina: los detalles

Después de someterse a una operación por una adenocarcinoma pulmonar, León XIV llegará a Argentina el próximo 8 de noviembre.

Para el Vaticano, la gira del Papa por América Latina será "volver a casa"

Rating Cero

Julieta Prandi fulminó a la conductora: No tiene actitud moral para opinar.

"Me da lástima": Julieta Prandi fulminó a Juana Viale por burlarse de su separación de Emanuel Ortega

La influencer volvió a dar la nota en un programa de telelvisión vía streaming.

Marta Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes: dejó a todos impactados

Con un video en su red social, Allí negó haberse ausentado de las mediaciones y aseguró que todavía no fue notificado de la causa en la que le reclaman una rendición de cuentas sobre el dinero recaudado.

Maratea rompió el silencio sobre la demanda por sus colectas y apuntó contra Fernanda Iglesias: "Mentirosa"

El certamen de cocina vivió un momento de tensión.

"Horrible": el jurado de MasterChef se cansó de los participantes y lanzó una advertencia muy particular

Ambos artistitas son jurado en el reality de televisión que se emite en un canal de aire.

El Puma Rodríguez frenó en seco a Joaquín Levinton por lo que dijo en Es mi sueño: "Perdón"

El artista puertorriqueño salió a hablar luego de la polémica con la cantante argentina.

Anuel AA rompió el silencio por la polémica de sus supuestas indirectas a Emilia Mernes

últimas noticias

El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.

León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita

Hace 7 minutos
Estudiantes de La Plata vs Palmeiras, por la Libertadores 2026.

Habilitarán la venta de 12 mil entradas para la final de Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

Hace 15 minutos
Nanci Godoy, maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes.

El abogado de Nanci Godoy afirmó que la docente fue torturada: "Hubo placer y goce en hacerla sufrir"

Hace 22 minutos
El voto anticipado alcanzó niveles de récord.

A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en EEUU

Hace 41 minutos
Julieta Prandi fulminó a la conductora: No tiene actitud moral para opinar.

"Me da lástima": Julieta Prandi fulminó a Juana Viale por burlarse de su separación de Emanuel Ortega

Hace 41 minutos