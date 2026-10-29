Indignación en Mar del Plata: arrojaron a un cachorro desde un balcón y se encuentra en grave estado El caniche de apenas cuatro meses de vida fue arrojado desde quinto piso de un edificio marplatense, mismo lugar donde un día antes, los vecinos denunciaron que arrojaron una botella de vidrio. Según la encargada el edificio, el dueño de la mascota "miró con las manos en los bolsillos y no atinó a hacer nada". Por Agregar C5N en









El edificio de la polémica se encuentra en Moreno entre Corrientes y Santa Fe, Mar del Plata.

Un cachorro caniche resultó gravemente herido en Mar del Plata luego de ser lanzado desde un quinto piso y golpear su cabeza contra el cordón de la vereda. El episodio generó preocupación entre los vecinos, ya que se trata del segundo hecho peligroso registrado en el mismo edificio: días atrás, también se había denunciado que desde la altura arrojaron una botella de vidrio que impactó en un hombre.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Moreno entre Corrientes y Santa Fe en la localidad balnearia de Mar del Plata. Según relató María de los Ángeles, la encargada del edificio, a Radio Brisas, el cachorro fue arrojado cerca de las 9 de la mañana de este jueves y se encuentra en grave estado: "Es un cachorro caniche. Voló desde el departamento 5 B, y pegó la cabeza contra el cordón".

La mujer contó versión al medio local, que el dueño del perro “miró con las manos en los bolsillos y no atinó a hacer nada”, por lo que fue ella junto a otra vecina quienes asistieron al cachorro y lo llevaron a una veterinaria, donde quedó internado algunas horas. El episodio quedó registrado en video y, según detalló María de Los Ángeles, ya realizó la denuncia en la Comisaría Primera, en la fiscalía y en zoonosis. “Quiero que le saquen al animal porque también tienen un gato. No son responsables”, afirmó.

En cuanto a la salud del animal, se encuentra en grave estado debido al impacto de su cabeza contra el cordón. El cachorro permanece inmóvil, pese a que el dueño insistía en que se encontraba bien. Según la encargada del edificio, el animal presenta fracturas en las patas y en la mandíbula, además de lesiones internas. Con este cuadro, advirtió que si no recibe cuidados adecuados podría morir.

En cuanto al responsable del hecho, precisó que se trata de un adolescente que vive con sus padres y remarcó que el perro no cayó de manera accidental: “Lo tiraron”, subrayó.

Indignación en Mar del Plata: días antes, tiraron una botella de vidrio desde el mismo balcón El miércoles pasado, un peluquero de la zona estuvo a centímetros de sufrir una tragedia cuando una botella de vidrio cayó desde el quinto piso del edificio en Moreno entre Corrientes y Santa Fe. El objeto le rozó la visera y explotó a sus pies, según relató en vivo por Radio Brisas. “Yo creo que alguien la tiró… después uno piensa que podía haber sido una tragedia”, comentó Rubén al medio local. Los vecinos, en tanto, se mostraron consternados y preocupados por la reiteración de episodios peligrosos en el edificio, y reclaman medidas urgentes para evitar que se repitan hechos de semejante gravedad.