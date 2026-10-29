29 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Indignación en Mar del Plata: arrojaron a un cachorro desde un balcón y se encuentra en grave estado

El caniche de apenas cuatro meses de vida fue arrojado desde quinto piso de un edificio marplatense, mismo lugar donde un día antes, los vecinos denunciaron que arrojaron una botella de vidrio. Según la encargada el edificio, el dueño de la mascota "miró con las manos en los bolsillos y no atinó a hacer nada".

Por
El edificio de la polémica se encuentra en Moreno entre Corrientes y Santa Fe

El edificio de la polémica se encuentra en Moreno entre Corrientes y Santa Fe, Mar del Plata. 

Un cachorro caniche resultó gravemente herido en Mar del Plata luego de ser lanzado desde un quinto piso y golpear su cabeza contra el cordón de la vereda. El episodio generó preocupación entre los vecinos, ya que se trata del segundo hecho peligroso registrado en el mismo edificio: días atrás, también se había denunciado que desde la altura arrojaron una botella de vidrio que impactó en un hombre.

Una cría de lobo marino siguió el sonido de la manada y se instaló en Ma del Plata. 
Te puede interesar:

Histórico: volvió a nacer un elefante marino en Mar del Plata después de 30 años

El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Moreno entre Corrientes y Santa Fe en la localidad balnearia de Mar del Plata. Según relató María de los Ángeles, la encargada del edificio, a Radio Brisas, el cachorro fue arrojado cerca de las 9 de la mañana de este jueves y se encuentra en grave estado: "Es un cachorro caniche. Voló desde el departamento 5 B, y pegó la cabeza contra el cordón".

La mujer contó versión al medio local, que el dueño del perro “miró con las manos en los bolsillos y no atinó a hacer nada”, por lo que fue ella junto a otra vecina quienes asistieron al cachorro y lo llevaron a una veterinaria, donde quedó internado algunas horas. El episodio quedó registrado en video y, según detalló María de Los Ángeles, ya realizó la denuncia en la Comisaría Primera, en la fiscalía y en zoonosis. “Quiero que le saquen al animal porque también tienen un gato. No son responsables”, afirmó.

En cuanto a la salud del animal, se encuentra en grave estado debido al impacto de su cabeza contra el cordón. El cachorro permanece inmóvil, pese a que el dueño insistía en que se encontraba bien. Según la encargada del edificio, el animal presenta fracturas en las patas y en la mandíbula, además de lesiones internas. Con este cuadro, advirtió que si no recibe cuidados adecuados podría morir.

En cuanto al responsable del hecho, precisó que se trata de un adolescente que vive con sus padres y remarcó que el perro no cayó de manera accidental: “Lo tiraron”, subrayó.

Indignación en Mar del Plata: días antes, tiraron una botella de vidrio desde el mismo balcón

El miércoles pasado, un peluquero de la zona estuvo a centímetros de sufrir una tragedia cuando una botella de vidrio cayó desde el quinto piso del edificio en Moreno entre Corrientes y Santa Fe. El objeto le rozó la visera y explotó a sus pies, según relató en vivo por Radio Brisas. “Yo creo que alguien la tiró… después uno piensa que podía haber sido una tragedia”, comentó Rubén al medio local.

Los vecinos, en tanto, se mostraron consternados y preocupados por la reiteración de episodios peligrosos en el edificio, y reclaman medidas urgentes para evitar que se repitan hechos de semejante gravedad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Piazza reveló que es amigo del argentino desaparecido tras el choque de trenes en España

David Farfán Guerrero, párroco de la Iglesia Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña, Perú.

El libro "Huellas de pastor" sobre el papa León XIV fue presentado en Buenos Aires

Resultados del Loto Plus del miércoles 28 de octubre de 2026.

Loto Plus: 5 apostadores acertaron 5 números del Sale o Sale y se llevaron más de $8 millones

Anibal Lotocki. 

La Corte Suprema rechazó un recurso de Lotocki: quedó firme su condena a ocho años de prisión

play

Video: así encontraron dos policías el cuerpo de la docente Nanci Godoy

play

Caso Nanci Godoy en Corrientes: marchas en el Obelisco y paro nacional docente

Rating Cero

Patrick Stewart murió a los 86 años.

¿De qué murió Sir Patrick Stewart? El actor británico falleció a los 86 años

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

Falleció Patrick Stewart a los 86 años.

Conmoción en Hollywood: murió Patrick Stewart, una leyenda de Star Trek y X-Men

Escándalo: tensión en plena grabación.

Escándalo en plena grabación de un programa: una fuerte pelea entre dos famosos terminó con llanto y tuvieron que frenar todo

El conductor tuvo un desopilante cruce con la panelista.

El reto en vivo de Mario Pergolini a Evelyn Botto por lo que dijo: ¿Estás loca?"

Se conoció un vínculo antiguo de la empresaria.

Se supo la relación secreta de Wanda Nara con un exmodelo: "Venía los domingos a casa"

últimas noticias

Patrick Stewart murió a los 86 años.

¿De qué murió Sir Patrick Stewart? El actor británico falleció a los 86 años

Hace 12 minutos
Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

Hace 19 minutos
Falleció Patrick Stewart a los 86 años.

Conmoción en Hollywood: murió Patrick Stewart, una leyenda de Star Trek y X-Men

Hace 26 minutos
play
El edificio de la polémica se encuentra en Moreno entre Corrientes y Santa Fe, Mar del Plata. 

Indignación en Mar del Plata: arrojaron a un cachorro desde un balcón y se encuentra en grave estado

Hace 31 minutos
Escándalo: tensión en plena grabación.

Escándalo en plena grabación de un programa: una fuerte pelea entre dos famosos terminó con llanto y tuvieron que frenar todo

Hace 38 minutos