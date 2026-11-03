Paro universitario: docentes y no docentes reclaman por el incumplimiento de Financiamiento Desde Conadu Histórica llevan adelante una medida de fuerza que inició el 28 de octubre y termina este martes 3 de noviembre frente al ajuste salarial y presupuestario. Mientras que la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizará tres jornadas de paro de actividades por 24 horas. Por Agregar C5N en









Desde Conadu Histórica y Fatun realizan medidas de fuerza.

En reclamo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, docentes y no docentes realizan paro por 24 horas según informaron diferentes organizaciones como Conadu Histórica y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) frente al ajuste salarial y presupuestario.

Desde el 28 de octubre pasado, la CONADU Histórica llamó a parar durante una semana hasta el 3 de noviembre, en el marco de un plan de lucha nacional. "Frente al ajuste salarial y el ahogamiento presupuestario, respondemos con organización y la fuerza de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país", escribieron.

"Cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Pago de la deuda salarial con la docencia universitaria y preuniversitaria. Un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales. ¡Basta de salarios de pobreza y ahogo presupuestario! No vamos a resignar nuestros derechos ni el futuro de la universidad pública", reclamaron desde un posteo compartido por Instagram.

En paralelo, desde FATUN confirmaron tres jornadas de paro para el martes 3, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. Con el objetivo de "continuar con un plan de lucha hasta que el Gobierno nacional entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación".