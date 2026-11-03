3 de noviembre de 2026 Inicio
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Horror en Río Negro: encontraron un esqueleto maniatado y encapuchado en el contrapiso de una estación de servicio abandonada

Los restos fueron hallados por albañiles que hacían refacciones sobre la Ruta 3, en el acceso sur a Sierra Grande. La Justicia investiga un presunto crimen cometido años atrás.

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El cadáver correspondería a una persona fallecida de muy vieja data.

El cadáver correspondería a una persona fallecida de "muy vieja data".

Albañiles que ejecutaban obras de remodelación en una antigua estación de servicio abandonada sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso sur a Sierra Grande, hallaron el pasado sábado cerca del mediodía un esqueleto humano enterrado bajo un contrapiso de cemento.

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El descubrimiento paralizó los trabajos en el inmueble aledaño al Estadio Municipal de Fútbol. Los operarios removieron el suelo de concreto y detectaron piezas óseas que pertenecían a una persona, por lo que dieron aviso de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Las pericias iniciales revelaron condiciones macabras en el cuerpo sepultado. La víctima tenía la cabeza cubierta por una bolsa plástica y presentaba las manos y los pies atados, junto a prendas de vestir como una campera, borcegos de seguridad y una dentadura postiza.

Ante la gravedad del escenario, efectivos de la Comisaría 13 y la fiscal de turno, Maricel Viotti Zilli, acudieron a la escena para delimitar el perímetro. El Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones de Sierra Grande y San Antonio Oeste iniciaron la recolección de indicios con apoyo de Bomberos Voluntarios.

La Justicia ordenó la autopsia para determinar la identidad de la víctima

La Fiscalía abrió una investigación de oficio y dispuso el traslado de los restos hacia la ciudad de Viedma para la realización de los estudios forenses. De acuerdo con las estimaciones preliminares de las autoridades, el cadáver corresponde a una persona fallecida de "muy vieja data".

El lugar del hallazgo permaneció en estado de abandono durante años. En sus épocas de actividad, el predio albergó una estación expendedora de combustible, un restaurante y una gomería con una alta circulación de clientes y transportistas sobre la ruta.

El hecho causó una profunda conmoción en la comunidad rionegrina y detonó múltiples hipótesis en las redes sociales. Varias versiones locales vincularon la osamenta con un hombre de la zona cuya desaparición ocurrió años atrás sin dejar rastros.

Frente a la ola de comentarios, una familiar del vecino desaparecido exigió cautela sobre las especulaciones públicas. "Pido sean más respetuosos con los restos encontrados. Porque puede ser el abuelo de mi nieta, y respeto por sus hijos. Hay que dejar que científica y forenses determinen y hagan su trabajo", reclamó la mujer.

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