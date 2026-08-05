5 de agosto de 2026 Inicio
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Los gobernadores confirmaron el rechazo: la Ley de Tierras queda al borde de caerse en el Senado

"No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional", publicó Rolando Figueroa en su cuenta de X. También se sumó el gobernador Passalacqua de Misiones en la misma línea. El Gobierno se complica y peligra el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger.

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El jueves se llevaría a cabo la sesión en el Senado. 

El jueves se llevaría a cabo la sesión en el Senado. 

El Gobierno transita horas cruciales para el futuro de la Ley de Tierras que busca aprobar en el Senado y este martes sumó un nuevo revés luego de que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se muestre en contra del proyecto y anuncie que no acompañarán la iniciativa en el recinto. Se trata de un voto en contra clave para la oposición, que por estas horas suma mayores adhesiones, complica los planes del oficialismo e incluso podría hacer caer la sesión.

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"Así como envíamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén. No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional", publicó Figueroa en X.

De esta manera, la senadora Julieta Corroza, perteneciente al espacio de La Neuquenidad, no acompañaría la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que viene de sufrir otro traspié político con la marcha atrás sobre el decreto 690/2026, norma que había desregulado el servicio de practicaje y pilotaje en los puertos y había generado una fuerte parálisis de más de 150 buques en el comercio exterior.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, había dado a entender el jueves en una conferencia de prensa que Corroza iba a votar a favor del proyecto y la contaba como propia en el poroteo previo.

Los otros tres legisladores que estaban en duda y también inclinaron la balanza para el rechazo del proyecto fueron las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, de Tucumán; y el legislador radical por Catamarca, Flavio Fama.

"Voy a votar en contra de la Ley de Tierras. Mis fundamentos los expondré en el plenario. Mientras transito un postoperatorio, solicité participar de manera virtual, como fue autorizado para la senadora Fernanda Sagasti", publicó el senador.

Más temprano, la Secretaría de Comunicación de la provincia de Tucumán difundió la posición del gobernador Osvaldo Jaldo, quien afirmó que la senadora se opondrá al proyecto impulsado por el Gobierno.

Según transmitió el Gobierno tucumano, Jaldo sostuvo que las dos senadoras le manifestaron su decisión de votar en contra del proyecto y aseguró que ambas mantienen una postura firme frente a la iniciativa. El mandatario provincial reiteró además su rechazo a cualquier modificación que permita una mayor participación de extranjeros en la propiedad de tierras, aunque remarcó que sí considera positiva la llegada de inversiones productivas.

Otro de los mandatarios que se sumó a los rechazos fue Hugo Pasalacqua de Misiones, quien publicó un video en X para manifestar su postura en contra de la Ley de Tierras: "Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos. Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen".

Poroteo abierto y otra baja para las expectativas oficiales

A menos de 24 horas de la sesión, el conteo de votos continúa extremadamente ajustado y ninguna de las dos posiciones da por asegurado el resultado. La definición dependerá de un puñado de senadores que todavía generan incertidumbre, mientras el oficialismo y la oposición mantienen intensas negociaciones para reunir las voluntades necesarias.

En ese escenario, todavía resta definirse qué ocurrirá con la participación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó que vote de manera remota desde Mendoza debido a su embarazo, aunque la modalidad deberá ser aprobada por el pleno del Senado al inicio de la sesión.

Al mismo tiempo, el oficialismo recibió otra señal adversa. El senador radical por La Pampa Daniel Kroneberger confirmó al diario La Arena que votará en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras impulsadas por el Gobierno nacional. El pampeano figuraba entre los legisladores que estaban en duda sobre su acompañamiento al proyecto.

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