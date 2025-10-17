Macabro hallazgo en Jujuy: mató a su madre, vivió con su cuerpo y luego se arrojó de un puente Los investigadores advirtieron la situación tras el incendio de la propiedad familiar. Después de atar cabos, quisieron ir detrás del joven, pero escapó en su vehículo y se quitó la vida. Por







Un joven de 19 años mató a su madre y luego se quitó la vida

La Justicia de Jujuy investiga un macabro hallazgo y presunto parricidio tras la muerte de una mujer de 61 años y el posterior suicidio de su hijo, quien sería el principal sospechoso del crimen.

Según explicó, la policía llegó al lugar tras el aviso de los vecinos, quienes detectaron un principio de incendio en una vivienda ubicada a la vera del río Grande, donde residían la víctima y su hijo.

“El alerta de incendio se recibió alrededor de las 18 del martes 14 de octubre. Los vecinos, con buen criterio, rompieron la puerta para ingresar y en ese momento observaron que el hijo de la mujer salió corriendo, se subió a su auto y escapó a gran velocidad. Mientras tanto, lograron controlar el fuego hasta la llegada de los bomberos y la policía”, relató el fiscal Diego Cussel.

Enseguida agregó: “Escucharon gritos y vieron cómo el joven impactó su vehículo contra la baranda del puente San Martín para luego arrojarse al vacío”, añadió Cussel, quien destacó que fue el mismo personal que se encontraba en la vivienda quien acudió a socorrerlo tras la caída al lecho del río Grande.

En tanto, la madre del joven fue hallada sin vida en el domicilio de barrio El Chingo. “El cuerpo se encontraba en un patio interno, envuelto en una frazada, y el médico forense estimó que llevaba varios días en ese lugar”, informó el fiscal en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

A la espera de la autopsia, el primer examen forense determinó que la víctima presentaba heridas provocadas por un arma blanca en el rostro, cuello, cabeza y zona pectoral. Cussel señaló que todo apunta a un parricidio, hipótesis que se busca confirmar mediante el análisis de los teléfonos celulares de madre e hijo, una computadora y varios cuchillos hallados en la casa. “El móvil del crimen surgirá con el avance de la investigación. Pero si se comprueba que el joven fue el autor, la acción penal queda extinguida por su fallecimiento, tal como establece el Código Penal”, explicó el fiscal.