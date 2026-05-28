Lanzan el álbum de figuritas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo En el 50° aniversario del Golpe, y en la previa del Mundial 2026, un diseñador publicó el material, de descarga gratuita, a modo de "ejercicio colectivo de memoria, homenaje y encuentro". Por Agregar C5N en









El álbum de figuritas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo puede descargarse de forma gratuita. Instagram @_arielcuadra

En el año del 50° Aniversario del Golpe de Estado cívico-militar de 1976 y en el marco de la previa del Mundial 2026, lanzaron el álbum de figuritas "Madres y Abuelas. El pueblo las abraza", para sumarse a la fiebre de la colección que une a grandes y chicos y "transformarla en una herramienta de memoria, verdad y justicia".

El proyecto fue impulsado por el diseñador y activista gráfico Ariel Cuadra, quien explicó que se trata de "un ejercicio colectivo de memoria, homenaje y encuentro". Según remarcó, el álbum "recupera la estética popular de los clásicos álbumes de figuritas mundialistas para transformarla en una herramienta de memoria, verdad y justicia".

"Esta pieza pone en el centro a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: mujeres imprescindibles de nuestra democracia, muchas de ellas ya fallecidas, pero eternas en la memoria colectiva, y otras que continúan acompañándonos físicamente en la lucha incansable por la verdad y la justicia", señaló.

Cada figurita contiene el nombre completo de una Madre o Abuela, su fecha de nacimiento, el nombre de sus hijos e hijas detenidos-desaparecidos y, en el caso de las Abuelas, también el de sus nietos y nietas apropiados, hayan restituido o no su identidad.