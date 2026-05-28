28 de mayo de 2026 Inicio
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Lanzan el álbum de figuritas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

En el 50° aniversario del Golpe, y en la previa del Mundial 2026, un diseñador publicó el material, de descarga gratuita, a modo de "ejercicio colectivo de memoria, homenaje y encuentro".

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El álbum de figuritas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo puede descargarse de forma gratuita.

El álbum de figuritas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo puede descargarse de forma gratuita.

Instagram @_arielcuadra

En el año del 50° Aniversario del Golpe de Estado cívico-militar de 1976 y en el marco de la previa del Mundial 2026, lanzaron el álbum de figuritas "Madres y Abuelas. El pueblo las abraza", para sumarse a la fiebre de la colección que une a grandes y chicos y "transformarla en una herramienta de memoria, verdad y justicia".

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El proyecto fue impulsado por el diseñador y activista gráfico Ariel Cuadra, quien explicó que se trata de "un ejercicio colectivo de memoria, homenaje y encuentro". Según remarcó, el álbum "recupera la estética popular de los clásicos álbumes de figuritas mundialistas para transformarla en una herramienta de memoria, verdad y justicia".

"Esta pieza pone en el centro a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: mujeres imprescindibles de nuestra democracia, muchas de ellas ya fallecidas, pero eternas en la memoria colectiva, y otras que continúan acompañándonos físicamente en la lucha incansable por la verdad y la justicia", señaló.

Cada figurita contiene el nombre completo de una Madre o Abuela, su fecha de nacimiento, el nombre de sus hijos e hijas detenidos-desaparecidos y, en el caso de las Abuelas, también el de sus nietos y nietas apropiados, hayan restituido o no su identidad.

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La propuesta busca sembrar memoria desde un lenguaje cercano, cotidiano y popular, invitando a compartir, intercambiar y completar figuritas como un acto colectivo de construcción de memoria.

El álbum y las figuritas se encuentran disponibles en formato PDF desde el perfil de Instagram @_arielcuadra, de manera pública y gratuita, para que puedan imprimirse y compartirse.

"Sigamos abrazando a nuestras Madres y Abuelas ídolas de nuestra historia, las que gambetearon toda oscuridad para que Argentina viva en justicia y no en penumbras como quieren tantos otros", convocó Cuadra.

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