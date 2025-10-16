16 de octubre de 2025 Inicio
Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de una mujer de 87 años en su casa

El Tribunal en lo Criminal 3 de Bahía Blanca declaró culpable a un hombre de 64 años que expuso sus partes íntimas y luego violó a la víctima en su casa de Pigué.

La condena fue resuelta por un tribunal de Bahía Blanca.

La condena fue resuelta por un tribunal de Bahía Blanca.

Un hombre fue condenado por la Justicia de Bahía Blanca a 7 años de prisión luego de ser acusado por abuso sexual a una mujer de 87 años. El hecho se produjo la casa de la víctima, ubicada en la localidad bonaerense de Pigué.

El Tribunal en lo Criminal 3 de Bahía Blanca estableció la condena contra Néstor Omar Iturrioz, de 64 años, por abuso sexual con acceso carnal. El fiscal Diego Torres remarcó durante la investigación que el suceso se registró en la casa de la mujer, situada sobre la calle Darwin al 600 de Pigüé.

En tal sentido, la fiscalía comprobó que el victimario se bajó los pantalones y expuso sus partes íntimas a la mujer, quien intentó protegerse en un baño, aunque el hombre la persiguió y la tomó de sus brazos para trasladarla a la habitación y abusarla.

El hecho se descubrió después de que la víctima, quien se encontraba en estado de shock, advirtiera a sus familiares sobre lo ocurrido. Luego, se llevaron adelante pericias médicas por sus lesiones y una denuncia.

En este marco, Iturrioz buscó que la Justicia le reste credibilidad a las declaraciones de la víctima por su edad, lo que fue rechazado por el juez. "Hay prejuicio que parte de que una persona de casi de 90 años no pueda ser objeto de acometimiento sexual por parte de terceros y que, si lo dice, está fantaseando", marcó el magistrado.

En tal sentido, señaló que "pues las pruebas reunidas en esta causa indican lo contrario. Y comprueban que la víctima a sus 87 años fue accedida carnalmente por el imputado".

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

