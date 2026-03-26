Lucas Pertossi rompió el silencio a seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa: "No lo toqué" El rugbier está condenado a 15 años de cárcel como "partícipe secundario" del crimen. Criticó a su abogado y a la estrategia de defensa en "bloque" y negó que haya habido "premeditación". Por + Seguir en







Lucas Pertossi en la entrevista con Mauro Szeta. Captura de América TV.

Un mes después de que su nuevo abogado, Ignacio Nolfi, pidiera la nulidad de la sentencia ante la Corte Suprema, Lucas Pertossi rompió el silencio para criticar la estrategia de defensa "en bloque" de su exabogado Hugo Tomei y, sobre el crimen de Fernando Báez Sosa, remarcó: "Yo nunca lo toqué".

"Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos, en bloque, y no todos hicimos lo mismo, ni tuvimos la misma participación", apuntó el condenado a 15 años de cárcel como "partícipe secundario" de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves".

Pertossi lamentó la falta de solidaridad de sus compañeros deportistas: "Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo, nadie salió a defenderme, a decir: 'Lucas no hizo eso, él lo grabó nomás, no hay pruebas en contra'. Nadie salió a decir eso". El rugbier aclaró, en diálogo con Mauro Szeta, que se arrepiente de haber filmado el crimen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2037196562745413800&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO DE MAURO SZETA: POR PRIMERA VEZ ROMPE EL SILENCIO LUCAS PERTOSSI#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/EB2q2jttFe — América TV (@AmericaTV) March 26, 2026 Al ver las imágenes del homicidio de Báez Sosa en 2020, cerró los ojos y afirmó: "Ninguno tomó dimensión de lo que estaba pasando". "Es terrible lo que pasó, pero sé que ninguno tuvo intención, porque yo estuve ahí. No hubo ningún plan premeditado, fue una pelea que terminó en tragedia", se defendió el condenado.

Para Pertossi, la "gota que rebalsó el vaso" con su defensor anterior fue cuando durante el juicio les propuso hacer "el documental de Netflix", asignándoles un guion y sin tomar en cuenta sus propias vivencias. "Yo decidí no participar", concluyó.

El pedido de Lucas Pertossi a la Corte Suprema de Justicia Pertossi había pedido la nulidad de su condena hace un mes en una presentación realizada por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense, porque se configuró "una afectación estructural al derecho de defensa". Según el nuevo abogado, se tuvieron que haber garantizado defensas técnicas independientes porque desde el inicio del expediente hubo disparidad en los roles atribuidos en el crimen. De esta manera, Nolfi le solicitó a la Corte Suprema que declare la nulidad de las actuaciones a partir del momento en que quedó comprometido el derecho de defensa, incluida la sentencia condenatoria, y que se realice un nuevo juicio en contra de Pertossi. El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, consideró que el pedido "no va a cambiar nada".