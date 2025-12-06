6 de diciembre de 2025 Inicio
Qué costo tiene hacer la VTV en diciembre 2025 y cuáles son los autos que pagarán más de $140.000

Cómo se encuentran los precios para realizar la Verificación Técnica Vehicular en el último mes del año y cuál es la importancia de completar este trámite.

Por
  • La VTV es obligatoria y controla el estado técnico del vehículo para una circulación segura.
  • Con la VTV vencida, el conductor enfrenta multas sin posibilidad de justificar el incumplimiento.
  • En diciembre 2025, los autos pagan alrededor de $63.453 en CABA y $79.640 en Provincia, con tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo.
  • Mantener la VTV vigente evita sanciones elevadas y favorece la seguridad vial.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un trámite obligatorio destinado a garantizar que cualquier vehículo, ya sea auto, moto, camioneta o camión, cumpla con los estándares de seguridad y emisión de contaminantes definidos por la normativa vigente. Realizar este control representa un acto de responsabilidad vial, dado que permite verificar el estado de frenos, dirección, suspensión, luces y otros elementos esenciales para circular con seguridad y reducir el riesgo de accidentes en la vía pública.

Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.
Circular con la VTV vencida expone al conductor a dificultades con las autoridades de tránsito, ya que supone una infracción grave por falta de certificación que avale la aptitud técnica del vehículo. Aquellos propietarios que no realizaron la renovación correspondiente o que circulan con la oblea expirada se encuentran en riesgo de recibir una multa significativa, sin posibilidad de justificar el incumplimiento ante un control oficial.

vtv
Más allá de la sanción económica, la verificación técnica representa un compromiso con la prevención. Este procedimiento funciona como una instancia de control destinada a retirar temporalmente de circulación a los vehículos que podrían constituir un peligro, tanto para sus ocupantes como para terceros. Mantener la VTV vigente resulta indispensable para asegurar la seguridad vial colectiva y evitar las penalidades previstas en la normativa de tránsito.

Cuál es el costo de la VTV en diciembre 2025

El costo de la Verificación Técnica Vehicular en diciembre de 2025 presenta tarifas distintas según el distrito y el tipo de unidad. La diferencia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires surge por la actualización independiente de los valores, que responde a la necesidad de sostener la operación en un contexto de inflación y mayor demanda de controles.

En CABA las tarifas se fijaron en montos definidos para cada categoría. Los automóviles particulares pagan aproximadamente $63.453 y las motocicletas alrededor de $23.858. Estos valores se mantienen dentro de lo estipulado por las últimas resoluciones y se aplican a todos los conductores que solicitan el turno para realizar el trámite obligatorio.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp
En la Provincia de Buenos Aires rige un sistema más segmentado que modifica el precio según el peso del rodado. Los vehículos livianos de uso particular de hasta 2.500 kilos pagan cerca de $79.640. Los vehículos pesados superan los $143.000 debido a que requieren una revisión más exhaustiva y un control técnico más complejo durante el proceso.

Las motocicletas radicadas en la Provincia de Buenos Aires también cuentan con un esquema propio basado en la cilindrada. Las unidades de hasta 200 centímetros cúbicos pagan $31.856, las de entre 200 y 600 cilindros pagan $47.785 y las motos mayores a 600 centímetros cúbicos abonan cerca de $63.713, con una clasificación que permite ordenar los turnos y planificar mejor la capacidad de cada planta de verificación.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

El costo inicial puede modificarse si la VTV se encuentra vencida. En distritos como Misiones se recuperó un recargo del 35 por ciento para demoras superiores a diez días, lo que incrementa de forma considerable el total final. Al mismo tiempo existen beneficios específicos para jubilados con ingresos mínimos y personas con discapacidad, siempre que cuenten con la documentación que certifique su situación.

Durante 2025 se registraron ajustes periódicos y por ese motivo se recomienda consultar el valor actualizado en la página oficial correspondiente a la jurisdicción antes de reservar un turno. Mantener la verificación vigente permite evitar multas que superan los $41.000 en CABA y los $113.000 en la Provincia de Buenos Aires, protegiendo el vehículo y garantizando un tránsito más seguro para todos los usuarios de la vía pública.

