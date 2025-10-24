24 de octubre de 2025 Inicio
Habló el abogado de Lourdes de Bandana: "Nos encontramos con una chica sumamente vulnerada por este violento"

Yamil Castro Bianchi detalló cómo está la cantante que sufrió violencia de género y privación ilegítima de la libertad por parte de su novio Leandro García Gómez.

El novio de la cantante está acusado de violencia de género y por privación ilegítima de la libertad.

El novio de la cantante está acusado de violencia de género y por privación ilegítima de la libertad.

El abogado de la exintegrante de Bandana Lourdes Fernández, Yamil Castro Bianchi, detalló que está satisfecho porque "Lourdes está viva". Sin embargo, destacó la violencia de género y el secuestro que padeció a manos de su pareja Leandro García Gómez durante varios días.

Imputaron a García Gómez por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández

En cuanto a la situación de salud de la exBandana advirtió: "No me interesa la voluntad de Lurdes en esto". Además, adelantó que la madre pedirá una medida ante la justicia para que empiece una rehabilitación por sus adicciones.

"Nos encontramos con una chica sumamente vulnerada por este violento que ahora se encuentra detenido y esperemos que no se le acerque más", dijo el letrado y agregó: "Ahora está acompañada por amigas y la madre iniciará el lunes una consulta por una atención y tratamiento psicológico o psiquiátrico para su hija".

En el programa El Diario en C5N, con la conducción de Daniela Ballester, el profesional aclaró: "Me llamó ayer para decirme que estaba bien pero no me decía dónde estaba. Le pedí que la llamara a la madre y no lo hizo".

Castro Bianchi dijo que le llamó la atención "cómo se manejó el novio cuando fue la policía y no la dejó entrar", y que esto junto a una denuncia de una vecina fue lo que derivó en la orden de allanamiento. "Una mujer denunció que lo escuchó hablar fuerte por teléfono y decir 'si está acá'".

Además, dijo conocer la personalidad de García Gómez, ya que él la acompañó en la primera causa penal contra él por violencia de género. "Lo vieron salir y decir incoherencias. Lo que más me genera rabia es que Lourdes estuvo ahí en todo momento".

"Va a quedar detenido por el comportamiento que tuvo ante la Justicia. Plantó pistas falsas porque dijo que estaba en la Provincia de Buenos Aires, y por el nuevo delito del secuestro". En este sentido, recordó que ella después lo perdonó.

"Esta persona ya tiene una condena previa de 3 años de prisión en suspenso por el delito de violencia de género", derivado de una denuncia de violencia machista de otra mujer.

