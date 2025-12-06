La AFA salió a responderle al Gobierno: "Una nueva embestida contra la educación" La Asociación del Fútbol Argentino salió con los tapones de punta tras las críticas a su centro de estudios. El mensaje, publicado en el sitio oficial, intenta dejar en claro los puntos que hacen de la UNAFA una institución educativa prestigiosa. Por + Seguir en







La Asociación del Fútbol Argentino le respondió al Gobierno. Redes Sociales

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) respondió a las críticas del Gobierno a su institución educativa. "Una nueva embestida contra la educación", es el título de un comunicado, en el que aclaran que nunca dijeron que pueden dar títulos oficiales. Por el contrario, serán otorgados por otras entidades de altos estudios con las que tienen convenio.

"El centro de estudios UNAFA, es un proyecto recientemente lanzado con el objetivo de formar y capacitar a todo aquel que quiera potenciar sus conocimientos sobre el deporte que más amamos los argentinos", menciona el primer ítem del comunicado, y deja en claro que es una propuesta nueva, en crecimiento.

"Cuenta con el aval de la Asociación del Futbol Argentino, entidad fundada en 1893, con más de 100 años de historia, reconocimiento internacional y afiliada a la FIFA desde 1912", establece un marco histórico como respaldo inicial.

En línea con los primeros párrafos, la AFA tiene certezas de la juventud de su universidad, y resalta que a futuro podrán "ofrecer carreras y planes de estudio avalados por las autoridades competentes en la materia". En cuanto a los docentes, sostiene que "se trabaja con un plantel profesional de probada trayectoria y reconocimiento en el ámbito educativo de la región".

El enunciado detalla todas las instituciones con las que UNAFA tiene convenios de colaboración, que tienen potestad para entregar certificados. Entre ellas, se encuentran la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), el Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía y Sociedad (ISALUD) y la Saint Kolbe University (SKUniversity EEUU).

La AFA le puso un freno al ataque del Gobierno que, ahora, se metió con la universidad del fútbol "Cumplimos todos los requisitos legales establecidos por la normativa actual para la etapa actual y seguimos los pasos para nuestro desarrollo según lo prescripto en la ley vigente y enteramente a disposición de los requerimientos de las autoridades respectivas", indica el último punto del comunicado. Como cierre y con una firme decisión de honrar el renombre de su universidad, la AFA dejó una conclusión: "Lanzamos UNAFA con objetivos claros y la ilusión de potenciar la oferta educativa de excelencia por la que es reconocido nuestro país". "Invitamos a todos a apoyar este crecimiento y confiamos en el apoyo que las diversas entidades nacionales e internacionales puedan aportar", convocan a acompañar la propuesta educativa como un espacio más de aprendizaje.