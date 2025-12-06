La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular Esta producción sorprende con lo novedoso de su trama, ya que combina romance y ciencia ficción. Tiene solo una temporada y es perfecta para maratonear en la plataforma de streaming. + Seguir en







Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial. Netflix

El catálogo de Netflix incluye una gran variedad de historias de amor que van desde el drama hasta la comedia. Pero, entre todas ellas, se destaca una serie de solo seis episodios, cada uno de menos de una hora de duración, que sorprende con su combinación de amor, ciencia ficción y una misión particular.

Se trata de La chica y el cosmonauta, una producción polaca de 2023 dirigida por Bartosz Prokopowicz y escrita por Agata Malesinska. Lo novedoso de su trama y su corta duración (tiene solo una temporada) la convirtieron en una de las series de Netflix más vistas y comentadas.

La chica y el cosmonauta cuenta la historia de un piloto que vuelve a la Tierra tras una misión de 30 años y descubre que el tiempo ha pasado para todos menos para él, que sigue tan joven como el día en que se fue. La serie aborda temas como el amor, la soledad y el dolor, pero enmarcados en debates científicos y políticos.

La chica y el cosmonauta Netflix Netflix: sinopsis de La chica y el cosmonauta En Polonia, en el año 2022, Niko y Bogdan son dos amigos y pilotos de combate que compiten por el amor de Marta y, al mismo tiempo, por un lugar en la nueva expedición espacial. Niko es elegido para la misión, pero un error hace que el viaje que debía durar 24 horas se convierta en una hibernación de 30 años.

Después de ser dado por muerto, Niko vuelve a la Tierra en 2052 y no ha envejecido ni un día. Los científicos quieren descubrir las claves del proceso de criogénesis, pero él solo está preocupado por recuperar a Marta, que se casó con Bogdan y tuvo una hija. Ahora debe descubrir si el amor puede sobrevivir al tiempo y al espacio.

Tráiler de La chica y el cosmonauta Embed - La Chica y el Cosmonauta Netflix Trailer en Español Serie Tv 2023 Reparto de La chica y el cosmonauta Jedrzej Hycnar como Niko.

Magdalena Cielecka como Marta.

Vanessa Aleksander como Marta (joven).

Andrzej Chyra como Bogdan.

Jakub Sasak como Bogdan (joven).

Anna Cielak como Karolina.

Zofia Jastrzbska como Karolina (joven).

Daria Polunina como Nadia.

Andrew Zhuravsky como JJ.

Grzegorz Damicki como Wiktor Rosa.

Helena Rzasa como Oliwia.