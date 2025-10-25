"Terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible": habló Virginia da Cunha, de Bandana, sobre su amiga Lourdes La exintegrante del grupo detalló que conocían la situación de violencia de género que padecía su amiga, de parte de su novio Leandro García Gómez y que pudo ser fatal.







Virginia da Cunha aseguró que temían que pasara lo peor. C5N

La cantante Virginia da Cunha, exintegrante de Bandana, habló de la denuncia que hicieron para rescatar a su amiga Lourdes Fernández que sufría violencia de género de su pareja, Leandro García Gómez: "Ya conocíamos del tema y por lo que estaba pasando. Terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible", detalló.

En el programa La voz de la calle, en C5N, con la conducción de Adrián Salonia y Lucila Entin, la artista dijo que "sabíamos que estaba con Leandro, aunque ella decía que no. Estábamos preocupadas porque no aparecía y nuestra intuición no falló".

"Este tocar fondo lo único que deja es un suelo fértil para que se vuelva a reconstruir y se haga fuerte", aseguró desde Mendoza.

Las artista reflexionó que "todas pasamos por una situación así", y reconoció la situación de sometimiento en que estaba Lourdes: "Cuando una persona ya no confía en su percepción y se cree culpable de algo que no es y se cree que el amor es manipulación y mentira, ya hay un vacío del alma tremendo".

Relató que entre ellas vieron que la situación "pintaba muy mal", y le dijeron a la mamá, Mabel, que haga la primera denuncia, ya que no creyeron que ella tenía angina. Después cuando se conoció el video de la mediática diciendo que estaba bien, ahí terminaron acordando la otra denuncia de Lissa Vera, con el antecedente de la violencia física de una semana atrás: "Con eso se termina de armar la cadena del grupo para el rescate", advirtió.