Arqueólogos hallaron un sarcófago de 1.700 años de antigüedad enterrado en una capital europea Se encontraba en un sorprendente estado de conservación y contenía los restos de una joven de la clase alta.







Un grupo de arqueólogos pertenecientes al Museo de Historia de Budapest, en Hungría, encontraron días atrás un sarcófago de 1.700 años de antigüedad enterrado en medio de esta capital europea. El hallazgo se produjo en Óbuda, un distrito ubicado al norte de la ciudad donde hace siglos atrás se encontraba Aquincum, uno de los asentamientos romanos más importantes del antiguo imperio.

Según los especialistas, el sarcófago se encontraba en un estado de conservación sorprendente y dentro suyo estaban los restos de una joven que estuvo protegida de diferentes saqueadores durante siglos por una tapa de piedra que aún permanecía fija y que estaba asegurada tanto por abrazaderas metálicas, como por plomo fundido. “La particularidad del hallazgo radica en que se trataba de un sarcófago herméticamente cerrado. No había sido tocado previamente, por lo que estaba intacto”, explicó Gabriella Fényes, arqueóloga principal de la excavación.

sarcófago budapest3 “Me conmovió mucho el cariño y la expresión de amor que pudimos vislumbrar. Aún ahora, me estremezco al pensar en lo doloroso que debió ser para la gente de aquel entonces enterrar a esta joven”, dijo Gabriella Fényes, arqueóloga principal de la excavación. El ataúd estaba entre las ruinas de casas abandonadas en un barrio de Aquincum, desocupado en el siglo III y posteriormente reconvertido en cementerio. A pocos metros del lugar, los investigadores también descubrieron un acueducto romano y otras ocho tumbas. Pero todas ellas eran más sencillas y ninguna se acercó a la riqueza ni al estado de conservación que tenía el sarcófago que protegía los restos de la antigua joven.

Dentro del sarcófago se encontraban diferentes piezas de valor en la época de mayor esplendor del Imperio Romano, como se acostumbraba en los servicios fúnebres de aquel entonces para las personas que estaban mejor posicionadas en la sociedad. Entre ellas, había dos vasijas de vidrio completamente intactas, figuras de bronces, 140 monedas, una horquilla de hueso, una joya de ámbar y restos de tela con hilos de oro. Se trataron de “artículos entregados a la difunta por sus familiares para su viaje eterno”, explicó Fényes. “La difunta fue enterrada con mucho cuidado. Debieron de quererla mucho”, agregó.

sarcófago budapest4 Dentro del sarcófago, junto a los restos de una joven, también se encontraban diferentes artículos en un gran estado de conservación. Durante la época romana, gran parte de lo que hoy es Hungría formaba de la provincia de Panonia, cuya frontera bordeaba el margen derecho del río Danubio, a menos de 1.6 kilómetros del lugar. A poca distancia se alzaba un campamento legionario que custodiaba la frontera del imperio. Los arqueólogos creen que las estructuras recién descubiertas formaban parte del asentamiento civil que se desarrolló a su alrededor.