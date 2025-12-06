IR A
Cami Homs festejó su cumpleaños 28 y mostró su panza a pura fiesta

La modelo está en la recta final de su embarazo junto a José "Principito" Sosa, y tiró la casa por la ventana con un evento al aire libre. Baile arriba de las sillas, decoración instagrameable y un beso de película con su pareja que selló el gran momento.

Cami Homs espléndida para su cumpleaños 28.

Cami Homs espléndida para su cumpleaños 28.

Cami Homs celebró su cumpleaños número 28 con una fiesta que se convirtió en el evento social de la semana, a pocos días de dar a luz a su tercer hijo, el primero junto al futbolista José Sosa. La modelo, que ya es mamá de Francesca y Bautista, de su relación anterior con Rodrigo De Paul, se mostró en un estado de plenitud, rodeada de sus hijos, su pareja y su círculo más íntimo de amigas.

La celebración se realizó en un elegante espacio al aire libre, con clima cálido y una decoración digna de una influencer de su talla. El ambiente fue pura magia: una larga mesa principal impecablemente dispuesta, centros florales sofisticados y, el detalle más llamativo, cortinas de luces cálidas que crearon un "festival de luces" al caer la noche.

Un look osado y, a la vez, tierno: el vestido que usó Cami Homs para su celebración

Todas las miradas se posaron en ella. Cami, en la dulce espera, eligió un look que no solo destacó su estilo, sino que puso en valor su avanzado embarazo. La modelo deslumbró con un vestido corto y traslúcido en tonos azules y violetas, con un amplio escote y hombros al descubierto. Completó el outfit con sandalias bajas y cabello suelto con ondas naturales, todo muy veraniego.

El look de Cami Homs para su cumpleaños número 28

Durante la fiesta, Homs compartió videos en sus redes sociales en donde se la veía bailar y cantar. En un momento de euforia se animó a subirse a una silla, gesto que sus amigas compartieron en redes sociales con sentidos mensajes para la modelo.

El beso del "Principito" para sellar una noche soñada

José Sosa en el cumple de su novia y madre de su hijo, Cami Homs

El momento más emocionante de la noche llegó tras el tradicional soplido de las velitas, cuando su hija Francesca la acompañó y se robó una frutilla de la torta. Justo después, José Sosa, que mantuvo una presencia discreta, pero firme, se acercó para darle un beso a Cami y confirmó el gran presente que viven como pareja.

El futbolista de Estudiantes de La Plata, que días antes le había dedicado un emotivo mensaje en redes: "Feliz cumpleaños bebita, mi compañera, mujer bomba y la mamucha más hermosa. Te amo", demostró, una vez más, el profundo amor y apoyo a la modelo en esta etapa tan especial de su vida.

La fiesta, con música en vivo y mucha emoción, no hizo más que ratificar que Cami Homs vive su mejor momento, lista para recibir a su nuevo bebé y con una felicidad que irradia en cada paso que da.

