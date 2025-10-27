27 de octubre de 2025 Inicio
Lourdes Fernández reapareció y habló sobre la detención de su expareja Leandro García Gómez: "Sé que pasaron cosas"

La cantante publicó unas historias de Instagram donde le habló directamente a sus fanáticos y fanáticas. También contó su prioridad: poder prepararse para los próximos shows. "Siento que me debo a mi público", señaló.

El novio de la cantante está acusado de violencia de género y por privación ilegítima de la libertad.

Tras la detención de su expareja Leandro García Gómez, Lourdes reapareció en un video dedicado a sus fanáticos y fanáticas contando sobre cómo se encuentra de salud y cómo se prepara frente a los próximos shows que tiene programados. La cantante volverá a los escenarios el próximo jueves con a A-Teens y Germán Tripel.

Lourdes Fernández aseguró estar recuperándose de una farigitis pero confirmó su presencia musical
En su mensaje agradeció "por los mensajes bonitos que me mandaron". "Estoy muy bien, muchas gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando", contó la artista, que se encontraba enferma de anginas.

Sin embargo, no se refirió directamente a la detención de Leandro García Gómez y lo ocurrido el jueves pasado: "Sé qué pasaron cosas, ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas", aunque aclaró que hoy en día toda su energía en concentrarse "en un gran sueño, que es volver al Gran Rex, no es nada más ni nada menos la casa que me vio nacer".

Lourdes Fernández confirmó cuándo será su primera presentación en público tras la detención de su pareja

Lourdes Fernández volvió a recurrir a sus redes sociales para seguir adelante con sus compromisos laborales y esta vez anunció cuándo será su primera presentación en público tras la denuncia de su madre por desaparición y la detención de su pareja.

Primero hizo un fuerte descargo donde apuntó a sus excompañeras de grupo que hablaron de los episodios de violencia de género de parte de su novio Leandro García Gómez, pero ahora parece estar decida en dejar atrás lo aquello y enfocarse de lleno a su carrera musical y presentaciones.

Si bien la artista está confirmada para el 23 de noviembre con Bandana, antes reconfirmó su presentación en un concierto en celebración y recordar lo que es la música de los 2000. Se trata de Buenos Aires 2000: UNA NOCHE PARA VOLVER A CREER EN EL POP.

Allí, Lourdes compartirá escenario con Germán “Tripa” Tripel y la banda que fue furor en aquellos años, A*Teens, quienes regresan al país tras 25 años para cantar sus hits inolvidables como Upside Down, Mamma Mia, Super Trouper y la infaltable Dancing Queen, en una noche que promete emociones, baile y recuerdos de esos que siguen vivos en cada canción.

Nuevamente utilizando sus redes, la artista argentina primero republicó el posteo donde anuncia el festival sin comentar absolutamente nada, pero en las últimas horas confirmó su presencia. “Este jueves nos vemos en el Gran Rex”, publicó junto a una canción de Bandana, Llega la noche.

