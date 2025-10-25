25 de octubre de 2025 Inicio
Lissa Vera contó como es la pareja de Lourdes Fernández: "Un perverso que destruye todo a su alrededor"

En un diálogo que mantuvo con Diego Brancatelli y Mariana Brey, en C5N, la ex cantante de Bandana describió al hombre que conoce en la intimidad, antes de que salieran a la luz sus casos de violencia de género. "Le divierte destruir la cabeza de una persona", aseguró.

"Ahora lo único que me importa es que está viva y enojada, así lo prefiero. Ella se iba a morir", dijo Lissa Vera.

La cantante Lissa Vera, ex integrante de Bandana, describió a Leandro Esteban García Gómez, la pareja de su compañera de banda musical, Lourdes Fernández, quien esta semana fue detenido tras ser imputado por tenerla secuestrada en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. "Es alguien que manipula, que le divierte destruir la cabeza de una persona y construir lo que a él le parece", aseguró la artista.

Lourdes Fernández rompió el silencio tras la detención de su pareja: "Nadie nos enseña a amar"

En un extenso diálogo que mantuvo con Diego Brancatelli y Mariana Brey en el programa Indomables, en C5N, la ex cantante de Bandana se refirió a la pareja de Fernández, a quien conoció en la intimidad hasta que empezaron a registrarse sus hechos de violencia de género. "Es esta clase de hombres que tienen esa perversión de destruir todo a su alrededor. Ahora, él está utilizándola a ella para decir lo que quiere instalar", aseguró.

"A esta persona, que se hace llamar la pareja de Lourdes, no lo puedo ni ver. Le tengo asco y mucha bronca", sentenció Vera. Luego, deseó que "pague todo lo que hizo: a sus ex parejas, vecinos y amigos". "Es un escándalo que una persona así estuviera suelta", aseguró.

Por otro lado, Vera se refirió a la vuelta de Bandana, estipulada para los próximos meses, en medio del caso de violencia que está sufriendo una de sus integrantes. "Es movilizante", dijo. "Pero me deja tranquila que ella esté bien, que tenga ganas de ofenderse y de pelearme", sostuvo sobre una vuelta de su personalidad que estuvo apagada por las acciones de Gómez García.

"Ahora lo único que me importa es que está viva y enojada, así lo prefiero. Ella se iba a morir", cerró Vera.

